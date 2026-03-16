  • Менеджер Тарасов – о гонорарах бойцов MMA в России: «Самый минимум у тех, кто дерется по-серьезному – 50+50»
4

Менеджер Тарасов – о гонорарах бойцов MMA в России: «Самый минимум у тех, кто дерется по-серьезному – 50+50»

Менеджер Тарасов назвал приблизительные гонорары бойцов MMA в России.

Менеджер Виталий Тарасов назвал приблизительные гонорары бойцов MMA в России.

– С какой суммы начинаются гонорары бойцов на профессиональном уровне в России? 

– В АСА, думаю, не платят меньше 200+200, 300+300. Там большая конкуренция, сложно попасть. Может, кто-то начинает со 150+150. В ACA Young Eagles у меня никто не дерется, прокомментировать сложно, но, думаю, там гонорары меньше. 

Условная лига Open FC, локально-региональная, – там 20+20, 25+25. Но, учитывая, какая у нас инфляция, что в стране происходит, минимум-минимум у тех, кто серьезно к этому относится, а не просит друзей подешевле подраться, это 50+50. Но в АСА и RCC гонорар точно будет больше.

Когда мы говорим об этом, нужно понимать: мир российских единоборств настолько многогранен, где-то схож с Польшей, где есть профессиональные лиги, а есть лиги более развлекательные. Ввиду этого есть очень большая вариативность гонораров, – сказал Тарасов в интервью Спортс’‘.

Александр Емельяненко наговорил – про биты в багажнике, три месяца на Афоне и «всегда голосую за Путина»

Менеджер Тарасов – о дополнительном доходе бойцов: «Тимур «Золотой» разобрался в криптовалюте, Халидов товары из Китая продавал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Что за цифры? В долларах или в рублях?
Что за цифры? В долларах или в рублях?
Вам не кажется что тут все очевидно??в биткойнах
Вам не кажется что тут все очевидно??в биткойнах
Нет
За 20к получать по голове, ну такое. Интересно, а мед.расходы в случае травм лига берет на себя? Или за свои лечиться?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз и Майк Перри подерутся в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано
вчера, 16:47Фото
Сколько зарабатывают бойцы ММА, если дерутся не в UFC?
вчера, 16:45
Возвращение Конора – чушь или реальность?
вчера, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Чимаев сыграл в PUBG на сборах перед титульным боем со Стриклендом
вчера, 19:55Видео
Хадис Ибрагимов и Даниил Мацола подерутся 12 апреля на ACA 202
вчера, 19:09
Нейт Диаз и Майк Перри подерутся в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано
вчера, 16:47Фото
Александр Усик: «После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. Если бы не семья, не знаю, где бы сейчас был»
вчера, 16:17
Бой Фьюри – Джошуа согласован (talkSPORT)
вчера, 15:15
Менеджер Тарасов – о дополнительном доходе бойцов: «Тимур «Золотой» разобрался в криптовалюте, Халидов товары из Китая продавал»
вчера, 12:54
Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий
вчера, 11:11
Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
вчера, 11:10
Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»
вчера, 10:06
Емельяненко – о спаррингах с Оверимом: «Мне так нравилось его бить, когда понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать»
вчера, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем