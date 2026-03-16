Менеджер Тарасов – о гонорарах бойцов MMA в России: «Самый минимум у тех, кто дерется по-серьезному – 50+50»

Менеджер Виталий Тарасов назвал приблизительные гонорары бойцов MMA в России.

– С какой суммы начинаются гонорары бойцов на профессиональном уровне в России?

– В АСА, думаю, не платят меньше 200+200, 300+300. Там большая конкуренция, сложно попасть. Может, кто-то начинает со 150+150. В ACA Young Eagles у меня никто не дерется, прокомментировать сложно, но, думаю, там гонорары меньше.

Условная лига Open FC, локально-региональная, – там 20+20, 25+25. Но, учитывая, какая у нас инфляция, что в стране происходит, минимум-минимум у тех, кто серьезно к этому относится, а не просит друзей подешевле подраться, это 50+50. Но в АСА и RCC гонорар точно будет больше.

Когда мы говорим об этом, нужно понимать: мир российских единоборств настолько многогранен, где-то схож с Польшей, где есть профессиональные лиги, а есть лиги более развлекательные. Ввиду этого есть очень большая вариативность гонораров, – сказал Тарасов в интервью Спортс’‘.

Александр Емельяненко наговорил – про биты в багажнике, три месяца на Афоне и «всегда голосую за Путина»

Менеджер Тарасов – о дополнительном доходе бойцов: «Тимур «Золотой» разобрался в криптовалюте, Халидов товары из Китая продавал»