Менеджер Тарасов – о гонорарах бойцов MMA в России: «Самый минимум у тех, кто дерется по-серьезному – 50+50»
Менеджер Виталий Тарасов назвал приблизительные гонорары бойцов MMA в России.
– С какой суммы начинаются гонорары бойцов на профессиональном уровне в России?
– В АСА, думаю, не платят меньше 200+200, 300+300. Там большая конкуренция, сложно попасть. Может, кто-то начинает со 150+150. В ACA Young Eagles у меня никто не дерется, прокомментировать сложно, но, думаю, там гонорары меньше.
Условная лига Open FC, локально-региональная, – там 20+20, 25+25. Но, учитывая, какая у нас инфляция, что в стране происходит, минимум-минимум у тех, кто серьезно к этому относится, а не просит друзей подешевле подраться, это 50+50. Но в АСА и RCC гонорар точно будет больше.
Когда мы говорим об этом, нужно понимать: мир российских единоборств настолько многогранен, где-то схож с Польшей, где есть профессиональные лиги, а есть лиги более развлекательные. Ввиду этого есть очень большая вариативность гонораров, – сказал Тарасов в интервью Спортс’‘.
