Нейт Диаз и Майк Перри подерутся в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано

Нейт Диаз проведет первый MMA-поединок за 3,5 года.

Экс-бойцы UFC Нейт Диаз и Майк Перри проведут MMA-поединок в карде турнира промоушена Most Valuable Promotions, планируемого 16 мая в Лос-Анджелесе.

Напомним, в карде также пройдут бои Джины Карано против Ронды Раузи и Фрэнсиса Нганну против Филипа Линса. Все три поединка названы хедлайнерами события.

Турнир покажет стриминговый сервис Netflix. Это первое MMA-событие, которое видеоплатформа будет транслировать в прямом эфире.

Диаз в июле 2024-го победил Хорхе Масвидаля в боксерском поединке. Последний бой по MMA Нейт провел в сентябре 2022-го, когда победил сабмишеном Тони Фергюсона. Статистика Диаза в MMA: 21-13.

Перри последние четыре года выступает в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC: у него шесть побед и титул «Король жестокости». В MMA Перри не выступал с апреля 2021-го, когда проиграл решением Даниэлю Родригесу. MMA-рекорд Перри: 14-8.

