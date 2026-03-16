  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
0

Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Президент ACA Магомед Бибулатов объявил о подписании в промоушен брата экс-чемпиона UFC Камару Усмана.

«Тяжелый вес АСА усиляется еще одним бойцом. Мухаммед Усман подписал долгосрочный контракт с лигой. Против кого вы хотите увидеть его дебютный поединок?» – написал Бибулатов.

37-летний Усман с 2022-го выступал в UFC, где выиграл четыре поединка и дважды проиграл. Всего у него 12 побед и четыре поражения в MMA.

В январе нигериец получил дисквалификацию на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Магомеда Бибулатова
logoМагомед Бибулатов
logoACA
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
