Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA.

Президент ACA Магомед Бибулатов объявил о подписании в промоушен брата экс-чемпиона UFC Камару Усмана .

«Тяжелый вес АСА усиляется еще одним бойцом. Мухаммед Усман подписал долгосрочный контракт с лигой. Против кого вы хотите увидеть его дебютный поединок?» – написал Бибулатов.

37-летний Усман с 2022-го выступал в UFC, где выиграл четыре поединка и дважды проиграл. Всего у него 12 побед и четыре поражения в MMA.

В январе нигериец получил дисквалификацию на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил.

