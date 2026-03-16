Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
Президент ACA Магомед Бибулатов объявил о подписании в промоушен брата экс-чемпиона UFC Камару Усмана.
«Тяжелый вес АСА усиляется еще одним бойцом. Мухаммед Усман подписал долгосрочный контракт с лигой. Против кого вы хотите увидеть его дебютный поединок?» – написал Бибулатов.
37-летний Усман с 2022-го выступал в UFC, где выиграл четыре поединка и дважды проиграл. Всего у него 12 побед и четыре поражения в MMA.
В январе нигериец получил дисквалификацию на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Магомеда Бибулатова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем