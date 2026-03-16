Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий

21-летний Ярослав Дацик, сын известного бойца MMA Вячеслава Дацика , погиб в зоне СВО.

«РИА Новости» сообщают, что смерть Ярослава подтвердила его бабушка.

Вячеслав находится в зоне боевых действий и продолжит службу в зоне военной операции.