  • Емельяненко – о спаррингах с Оверимом: «Мне так нравилось его бить, когда понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать»
Емельяненко – о спаррингах с Оверимом: «Мне так нравилось его бить, когда понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать»

Емельяненко рассказал о спаррингах с Оверимом.

Александр Емельяненко рассказал о спаррингах с Алистаром Оверимом.

«С Оверимом хорошо спарринговали. Он такой гуттаперчевый был. Мне нравилось это. Он технически хорош, высокий, но без жесткости. Хорошо коленями бил, ногами. Мне так нравилось его бить, когда я понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать.

Не знаю, почему, но у них так работа устроена: чисто по корпусу, голову не бьют. Встали и по корпусу работают. Печень, плечи и голову берегут.

Я говорю Алистару: «Слушай, мы же с тобой профессиональные спортсмены, готовимся. Давай полный бой». Он такой: «Давай, давай». И я как начал его бить. А там так много людей тренировалось, что уйти или убежать было некуда. Он там перекрывался коленом. Хорошая заруба и тренировочный процесс у нас был», – сказал Емельяненко.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
Только понял, как защищаться от Филипповича, но было уже поздно 😊
