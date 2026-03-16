  Александр Емельяненко: «Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Мне не нравится»
Александр Емельяненко: «Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Мне не нравится»

Александру Емельяненко не нравится стиль Вадима Немкова.

«Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Вот Гилберт Айвел был в Pride, а там такие условия: два поражения подряд – уволен. А у него их было шесть! Я думаю: «Как он дерется?» А он публике нравится. Сидит на пресс-конференции и говорит: «Мой стиль – надери задницу». Такой эпатажный был.

Бои Немкова мне не нравятся. Вот этот еще очень корявый боец [показывает на фото Александра Волкова]. Угловатый такой. Есть такие бойцы: бьешь ему по печени – в локоть попадешь, еще куда-нибудь. Постоянно с Федей травму получали, спаррингуя с ним. Вроде ничего такого не делает, но угловатый такой... Дерется, кстати, сейчас?» – сказал Емельяненко.

Отметим, чемпион PFL Немков не проигрывает с апреля 2016-го. Его рекорд: 20-2. Последние три боя закончились досрочной победой.

Александр Емельяненко наговорил – про биты в багажнике, три месяца на Афоне и «всегда голосую за Путина»

Александр Емельяненко – о Путине: «Он дал людям право выбора. Хочешь – работай, бизнесом занимайся, спортсменом будь, алкоголиком. Никто за ручку вести не станет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
Волков в ТОПе мировом. Лучший российский тяжеловес.
И Александр не знает его.
Совсем мозги все пропил...
Скучно и уныло от Немкова, Нганну ушёл, с кем драться непонятно, юфс не берут и так у него вскгда....
Скучно не скучно, а Вадим не для радости выступает, а чтобы денег заработать. Вроде как деньги его устраивают в PFL, а значит всё в порядке. А смотреть его неинтересно потому, что что Беллатор, что PFL у нас практически никак не освещаются и не популярны, в отличие от UFC. Ну лупит он каких-то неизвестных мужиков. что тут интересного? Да и вообще можно забыть про Вадима как про какого-то перспективного бойца, ему этот "энтузиазм", который у молодых парней брызжит, до одного места. Контракт есть, деньги зарабатываются, пенсия приближается. Взрослому мужчине большего и не надо, для него бои, я уже уверен, практически бизнесом стали.
