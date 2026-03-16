Александр Емельяненко: «Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Мне не нравится»
Александру Емельяненко не нравится стиль Вадима Немкова.
«Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Вот Гилберт Айвел был в Pride, а там такие условия: два поражения подряд – уволен. А у него их было шесть! Я думаю: «Как он дерется?» А он публике нравится. Сидит на пресс-конференции и говорит: «Мой стиль – надери задницу». Такой эпатажный был.
Бои Немкова мне не нравятся. Вот этот еще очень корявый боец [показывает на фото Александра Волкова]. Угловатый такой. Есть такие бойцы: бьешь ему по печени – в локоть попадешь, еще куда-нибудь. Постоянно с Федей травму получали, спаррингуя с ним. Вроде ничего такого не делает, но угловатый такой... Дерется, кстати, сейчас?» – сказал Емельяненко.
Отметим, чемпион PFL Немков не проигрывает с апреля 2016-го. Его рекорд: 20-2. Последние три боя закончились досрочной победой.
И Александр не знает его.
Совсем мозги все пропил...