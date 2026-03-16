Александр Емельяненко: «Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Мне не нравится»

Александр Емельяненко: Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно.

Александру Емельяненко не нравится стиль Вадима Немкова .

«Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Вот Гилберт Айвел был в Pride, а там такие условия: два поражения подряд – уволен. А у него их было шесть! Я думаю: «Как он дерется?» А он публике нравится. Сидит на пресс-конференции и говорит: «Мой стиль – надери задницу». Такой эпатажный был.

Бои Немкова мне не нравятся. Вот этот еще очень корявый боец [показывает на фото Александра Волкова ]. Угловатый такой. Есть такие бойцы: бьешь ему по печени – в локоть попадешь, еще куда-нибудь. Постоянно с Федей травму получали, спаррингуя с ним. Вроде ничего такого не делает, но угловатый такой... Дерется, кстати, сейчас?» – сказал Емельяненко.

Отметим, чемпион PFL Немков не проигрывает с апреля 2016-го. Его рекорд: 20-2. Последние три боя закончились досрочной победой.

Александр Емельяненко наговорил – про биты в багажнике, три месяца на Афоне и «всегда голосую за Путина»

Александр Емельяненко – о Путине: «Он дал людям право выбора. Хочешь – работай, бизнесом занимайся, спортсменом будь, алкоголиком. Никто за ручку вести не станет»