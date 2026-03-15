Арман Царукян: «Побью Волкановски, а затем найму его шеф-поваром»

«Я побью Волка, а затем найму его шеф-поваром, потому что после боя он уйдет на пенсию. Буду платить ему хорошие деньги», – сказал Царукян.

Напомним, Волкановски – чемпион полулегкого веса UFC. Царукян выступает в легкой категории.

Александр Волкановски заключил новый контракт с UFC

Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
12 комментариев
Ну зачем ты так про Алекса , заслуженный чемп , адекватный
Чепуха цыганская не уважает заслуженных чемпионов, при том что сам никогда чемпионом не был и не будет
Чепуха цыганская не уважает заслуженных чемпионов, при том что сам никогда чемпионом не был и не будет
Крос! 🤝
Чепуха цыганская не уважает заслуженных чемпионов, при том что сам никогда чемпионом не был и не будет
Как дела?) В последние дни ты пережил многое...Учитывая тот факт, что это Топурия слился с боя с Исламом 🤣🤣🤣 Читал твой и твоих единомышленников высеры в его адрес по первым новостям и забавно именно то, что вы так воодушевились ложью Илии, буквально оргаз******ли от его слов, но правда великая расставила всё и всех по своим местам:)
Неуважительно к Алексу . Перебор .
Комментаторы не поняли, но это вырвано из контекста. Его спросила Нина Драма в комментариях, он с шуткой ответил, никакого неуважения нет.
Шансы у Армана победить Волка - есть только у РАФика, ибо в ufc гарантирована мешковая диета раз в год
