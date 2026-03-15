Александр Емельяненко – о Путине: «Он дал людям право выбора. Хочешь – работай, бизнесом занимайся, спортсменом будь, алкоголиком. Никто за ручку вести не станет»

Александр Емельяненко: Путин дал людям право выбора .

Александр Емельяненко считает, что сейчас лучшие времена в истории существования России.

– Вы хотели бы, чтобы во всей России был сухой закон, как в Чечне? Запрет на продажу алкоголя.

– Сухой закон ввести – ограничить человека. Что у нас начнется? Возмущаться начнут люди. Почему того лишили, этого лишили. Людям демократия для чего дана? Владимир Владимирович дал людям право выбора.

Хочешь – работай, зарабатывай деньги. Хочешь – бизнесом занимайся. Будь бизнесменом, спортсменом, алкоголиком – никто тебя за ручку вести не станет. Как это было в коммунистические времена, когда все ходили по одной дороге. Работа – дом, работа – дом. В лучшие времена – путевка. Не знаю, поедем куда-нибудь в Кисловодск. Хочешь? Отдыхай, да хоть живи за границей. Ставишь себе визу, уезжай дальше.

Люди запутались, они не знают, какой дорогой идти. И еще возмущаются, мол жизнь плохая. Мы живем в лучшие времена за всю историю существования России. Я не беру там царский период – то, что нам неведомо и неизвестно. Вот возьмем коммунистов – Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. И Владимира Владимировича Путина. Все люди должны понимать, что на нем не только внутренняя политика, но и внешняя. На нем его окружение. Вот он ставит окружение вокруг себя, доверяет им. От них цепочка идет дальше. И так она растет.

Где-то я смотрел недавно выступление, в котором он говорит про министра, назначившего кого-то другого: «Я же не могу. Я вообще не знаю, кто и что там делает. Мне не докладывают. Если какие-то серьезные, важные вопросы, да, ко мне приходит министр финансов, мы с ним обсуждаем. Все остальное они дальше решают сами». Он туда не лезет. На нем очень много других обязанностей, которые он должен решать.

- В 2000-м голосовали на президентских выборах, когда в тюрьме были?

– Голосовал.

- За кого?

– За Владимира Владимировича.

- И не пропускаете выборы?

– Если появляется возможность. Не получается – голосую через «Госуслуги», – сказал Емельяненко.

