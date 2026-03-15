  Александр Емельяненко – о Путине: «Он дал людям право выбора. Хочешь – работай, бизнесом занимайся, спортсменом будь, алкоголиком. Никто за ручку вести не станет»
Александр Емельяненко – о Путине: «Он дал людям право выбора. Хочешь – работай, бизнесом занимайся, спортсменом будь, алкоголиком. Никто за ручку вести не станет»

Александр Емельяненко считает, что сейчас лучшие времена в истории существования России.

– Вы хотели бы, чтобы во всей России был сухой закон, как в Чечне? Запрет на продажу алкоголя.

– Сухой закон ввести – ограничить человека. Что у нас начнется? Возмущаться начнут люди. Почему того лишили, этого лишили. Людям демократия для чего дана? Владимир Владимирович дал людям право выбора.

Хочешь – работай, зарабатывай деньги. Хочешь – бизнесом занимайся. Будь бизнесменом, спортсменом, алкоголиком – никто тебя за ручку вести не станет. Как это было в коммунистические времена, когда все ходили по одной дороге. Работа – дом, работа – дом. В лучшие времена – путевка. Не знаю, поедем куда-нибудь в Кисловодск. Хочешь? Отдыхай, да хоть живи за границей. Ставишь себе визу, уезжай дальше.

Люди запутались, они не знают, какой дорогой идти. И еще возмущаются, мол жизнь плохая. Мы живем в лучшие времена за всю историю существования России. Я не беру там царский период – то, что нам неведомо и неизвестно. Вот возьмем коммунистов – Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. И Владимира Владимировича Путина. Все люди должны понимать, что на нем не только внутренняя политика, но и внешняя. На нем его окружение. Вот он ставит окружение вокруг себя, доверяет им. От них цепочка идет дальше. И так она растет.

Где-то я смотрел недавно выступление, в котором он говорит про министра, назначившего кого-то другого: «Я же не могу. Я вообще не знаю, кто и что там делает. Мне не докладывают. Если какие-то серьезные, важные вопросы, да, ко мне приходит министр финансов, мы с ним обсуждаем. Все остальное они дальше решают сами». Он туда не лезет. На нем очень много других обязанностей, которые он должен решать.

- В 2000-м голосовали на президентских выборах, когда в тюрьме были?

– Голосовал.

- За кого?

– За Владимира Владимировича.

- И не пропускаете выборы?

– Если появляется возможность. Не получается – голосую через «Госуслуги», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко – о Кремлеве: «У него спортивных званий нет. Лучше сидеть, молчать и делать свое дело»

Фильм «Емельяненко» Гай Германики – не пускали в прокат из-за цензуры и продавали на «Авито» за 50 млн

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
Получая в среднем 40-50 т.р делай, что хочешь, можешь за границу ездить, можешь в бизнес пойти, можешь пить...)))
Хочешь в Махе общайся, а хочешь на Рутубе рекламу смотри) Похмеля, что с него взять.
Если так подумать, то право выбора - работать, пить, заниматься бизнесом - дали именно Горбачёв с Ельциным. А Путин лишь пока ещё не отобрал)
Алкоголиком. Проговорочка по Фрейду.
Фёдор последний император, Саня последний дегустатор
Если совсем умный, то можно сесть
Да, на нынешную зарплату много не погуляем
Да, возможность стать алкоголиком - это именно то, за что стоит уважать президента...:)))
Степашин и Примаков вернули нам жизнь в конце 90-х, а Это пришло на всё готовое в 99-м году.
а в политику можно пойти?
