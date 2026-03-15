Александр Емельяненко о Кремлеве: у него спортивных званий нет. Лучше сидеть, молчать и делать свое дело.

Александр Емельяненко объяснил, почему поддержал слова Федора о президенте IBA Умаре Кремлеве.

Федор признался, что не знаком с Кремлевым. Он также уточнил, что слышал его негативный комментарий об MMA, в котором Кремлев сказал: «В MMA идут спортсмены несостоявшиеся в своих видах спорта».

«Почему сделал репост в поддержку брата? Всем людям свойственно ошибаться. Кто не без греха, пусть первый бросит в меня камень. Мне понравилось высказывание моего брата, он правильно сказал.

Когда мы дрались в Pride, там не было людей со званием ниже чемпиона мира или олимпийского чемпиона. Это сейчас абсолютно контроля нет – кто-то на хейте хорошо словами парирует во время пресс-конференции. Я не сторонник этого. «Я твою маму, твоего папу», – думаю, я бы стул взял и подошел решить вопрос на месте. Не могу такое слушать. Выходят на ринг, стоят друг напротив друга. Второй раунд – все, силы кончились. Такие бои мне не нравится смотреть.

Про Умара Кремлева скажу: он тоже звания не добился, никакого любительского спорта у него нет. Где-то нарисовали что-то. Лучше сидеть, молчать и делать свое дело. Не надо на просторах интернета делать публичные заявления, в прессу выносить... они взрослые люди, могут созвониться [с Федором] и решить вопрос», – сказал Емельяненко.

