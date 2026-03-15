Кормье – о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»

Кормье отметил чемпионский менталитет Хабиба.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье отметил чемпионский менталитет Хабиба Нурмагомедова .

«У Хабиба такой менталитет, какого вы в жизни не видели. Иногда задумываешься, как выступит тот или иной боец, но в случае с ним сомнений не было. Он всегда готовился стать чемпионом. Его было невозможно победить.

Если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой, только так ты смог бы его победить. Потому что он был хорош, он точно знал, что будет делать. И ты знал, что он будет делать, но это не имело значения», – сказал Кормье.

Напомним, Хабиб провел последний бой в октябре 2020-го. Его рекорд в MMA: 29-0.

