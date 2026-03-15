  • Кормье – о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»
Кормье – о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»

Кормье отметил чемпионский менталитет Хабиба.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье отметил чемпионский менталитет Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба такой менталитет, какого вы в жизни не видели. Иногда задумываешься, как выступит тот или иной боец, но в случае с ним сомнений не было. Он всегда готовился стать чемпионом. Его было невозможно победить. 

Если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой, только так ты смог бы его победить. Потому что он был хорош, он точно знал, что будет делать. И ты знал, что он будет делать, но это не имело значения», – сказал Кормье.

Напомним, Хабиб провел последний бой в октябре 2020-го. Его рекорд в MMA: 29-0.

Кормье – о Коноре: «Даже если бы Макгрегор был лучшим боксером, он не победил бы Хабиба, потому что этот стиль слишком сложный для него»

Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Пиковый Хабиб не имел конкурентов, а то что он ушел до того, как начал сдавать лишь подкрепляет ауру его непобедимости. И все таки небольшое чувство недосказанности его карьера оставила
Я бы посмотрел его бои с Тони Фергюсоном, Нейтом Диасом и Камару Усманом. С первыми двумя Хабиб был бы фаворитом для меня, с Камару 50 на 50.
Я бы посмотрел его бои с Тони Фергюсоном, Нейтом Диасом и Камару Усманом. С первыми двумя Хабиб был бы фаворитом для меня, с Камару 50 на 50.
Тони и Диас при всём уважении не соперники Хабибу. Он бы их переехал просто. Вот с усманом в его весе было бы интересно посмотреть
Я бы посмотрел его бои с Тони Фергюсоном, Нейтом Диасом и Камару Усманом. С первыми двумя Хабиб был бы фаворитом для меня, с Камару 50 на 50.
Я бы тоже посмотрел, и мысли схожие, разве что Тони и Нэйт довольно легко были бы сломлены. А вот Марти в прайме дал бы серьёзную проверку, там уже непонятно, что получилось бы.
Хабиб не дурак и на примере Флойда сейчас очень прибыльно эксплуатирует свой нолик. То что он ушел рано в этом нет никаких сомнений.
Хабиб съедал ударников. Но по-настоящему звездных скальпов у него не много. И он не дрался со звёздными борцами или грэплерами. Победил бы он Усмана? Или Оливейру? Или Чимаева в полусреднем?
Хабиб съедал ударников. Но по-настоящему звездных скальпов у него не много. И он не дрался со звёздными борцами или грэплерами. Победил бы он Усмана? Или Оливейру? Или Чимаева в полусреднем?
С Усман и Чимаевом возможно у него были бы проблемы но вот Оливейру он без проблем прошёл. Махачев выиграл Оливейру без каких либо серьёзных проблем, а для Хабиба это был бы обычный бой
С Усман и Чимаевом возможно у него были бы проблемы но вот Оливейру он без проблем прошёл. Махачев выиграл Оливейру без каких либо серьёзных проблем, а для Хабиба это был бы обычный бой
У махачева ударка намного лучше, чем у хабиба
Очень жаль ,что Хабиб не провел бой с Тони, когда эль Кукуй был на пике!
Да ну нафиг. Пусть он лучше меня так побьет, чем моей же битой.
