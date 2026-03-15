Президент АСА Магомед Бибулатов подтвердил, что чемпион лиги Абубакар Вагаев переходит в UFC («Вестник MMA»)

Президент АСА подтвердил, что чемпион лиги Вагаев переходит в UFC.

Ранее чемпион UFC Хамзат Чимаев поздравил Вагаева (23-4) с переходом.

Последний раз чемпион ACA переходил в UFC семь лет назад. В американском промоушене выступают бывшие бойцы лиги Магомед Анкалаев и Петр Ян.

