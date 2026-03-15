Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»

Экс-боец UFC Алистар Оверим считает, что Алексу Перейре проще победить Сирила Гана , чем Джона Джонса .

«Думаю, что для Перейры бой с Ганом выгоднее, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец, как Джон. Это отличный бой, Алексу будет проще», – сказал Оверим.

Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

