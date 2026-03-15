Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
Экс-боец UFC Алистар Оверим считает, что Алексу Перейре проще победить Сирила Гана, чем Джона Джонса.
«Думаю, что для Перейры бой с Ганом выгоднее, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец, как Джон. Это отличный бой, Алексу будет проще», – сказал Оверим.
Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bloody Elbow
От таких бойцов ждешь рубки и нокаута, а на деле может выйти унылое д..мо как бой того же Нганну с Льюисом