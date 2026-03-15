  • Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»

Экс-боец UFC Алистар Оверим считает, что Алексу Перейре проще победить Сирила Гана, чем Джона Джонса.

«Думаю, что для Перейры бой с Ганом выгоднее, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец, как Джон. Это отличный бой, Алексу будет проще», – сказал Оверим.

Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bloody Elbow
Сирил больше офтальмолог, чем боец)
Сирил больше офтальмолог, чем боец)
Точнее организатор работы для офтальмологов)
Сирил "Вырви глаз" Ган)
Ну посмотрим на Гана), будет ли биться в стойке этот кикбоксер или нет
Ган не борец от слова совсем, если его такая нулина в грепплинге как Нганну залежал.
От таких бойцов ждешь рубки и нокаута, а на деле может выйти унылое д..мо как бой того же Нганну с Льюисом
Bones это другой уровень, даже сейчас, но поединок с ним - лакомый кусок. А вообще Алексу не будет легко, Ган хороший ударник, при этом быстрый. И всё же супертяж, тут сложнее будет держаться. Хотя Аспиналл или Павлович были бы ещё хуже для Алекса.
Разница в габаритах будет существенная, Ган намного больше чем Алекс. Француз здесь однозначный фаворит.
