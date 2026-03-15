Ион Куцелаба: «Хочу в рейтинг. Жалко, что против меня ставят новых парней. Я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я»

Куцелаба хотел бы соперников с большим опытом в UFC.

«Я бы хотел быть в рейтинге и буду там. Мне без разницы, с кем драться – против топ-5 или топ-30. Я здесь, чтобы выступать. Это моя работа, этим я кормлю семью. Хотя мне жалко, что против меня ставят новых и талантливых парней. И я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я. С такими, которые уже давно здесь. Когда я сам начинал, мне давали серьезных парней, это тяжело», – сказал Куцелаба.

Напомним, Куцелаба задушил Омара Си в первом раунде на UFC Fight Night 269.

