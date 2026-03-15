Ион Куцелаба: «Хочу в рейтинг. Жалко, что против меня ставят новых парней. Я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я»
Молдавский боец UFC Ион Куцелаба признался, что хотел бы более опытных соперников.
«Я бы хотел быть в рейтинге и буду там. Мне без разницы, с кем драться – против топ-5 или топ-30. Я здесь, чтобы выступать. Это моя работа, этим я кормлю семью. Хотя мне жалко, что против меня ставят новых и талантливых парней. И я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я. С такими, которые уже давно здесь. Когда я сам начинал, мне давали серьезных парней, это тяжело», – сказал Куцелаба.
Напомним, Куцелаба задушил Омара Си в первом раунде на UFC Fight Night 269.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
Таким и должен быть боец!
И сам отлетает и других вырубает, здоровый, сильный, эмоциональный
Лучше не придумаешь