  • Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»
Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»

Малыхин считает Кортеса-Акосту удобным соперником для Волкова.

Чемпион One Championship Анатолий Малыхин считает Александра Волкова фаворитом поединка с Валдо Кортесом-Акостой.

«Валдо – удобный соперник для Александра. Волков очень хорош в стойке, держит дистанцию ногами. И я думаю, что Александр победит легко и уверенно. А после будет драться за пояс, чего мы очень хотим, и он должен был давно получить этот шанс, так как Волков очень давно в этом деле, всегда показывает классные бои.

У него хорошие шансы и против Алекса Перейры, и против Сирила Гана. Саня сейчас прибавил и физически, стал крепче. Будем болеть за него. Саня, газ!» – сказал Малыхин.

Напомним, Кортес-Акоста и Волков подерутся 9 мая на UFC 328.

Малыхин – о действиях UFC по отношению к Волкову: «Такой бизнес»

Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
У Волкова сейчас нет удобных соперников - каждый бой как последний. Организм не молодеет, да и любое поражение фактически перечеркнет все шансы на титульник, с которым и так морозят по любым, даже несправедливым, причинам.
Согласен, почему-то не учитывают, что Волкову 38 будет в этом году и провел уже 50 боев в профи, урона накопилось мама не горюй, там в тяжах смотришь у людей дай бог 20 боев наберется
С чего бы Волков должен легко пройти Акосту?
Скоро увидим
Стилистически Волков действительно максимально неудобен для Вальдо
Играть в пятнашки с Волковым бесполезно если у тебя нет скорости Гана или Аспинала
Так партия велит говорить) Неважно, кто соперник.

"волкав должен легко пройти Акосту/Гана/Аспинала/Джонса/Перейру".
Если должник так сказал значит будет всё наоборот))
Акоста будет клинчевать, бороться, делать бой некрасивым - не уверен, что нашему богатырю будет легко, он такое не любит. Но в стойке Волков, разумеется, будет перебивать.
