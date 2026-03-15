Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»
Чемпион One Championship Анатолий Малыхин считает Александра Волкова фаворитом поединка с Валдо Кортесом-Акостой.
«Валдо – удобный соперник для Александра. Волков очень хорош в стойке, держит дистанцию ногами. И я думаю, что Александр победит легко и уверенно. А после будет драться за пояс, чего мы очень хотим, и он должен был давно получить этот шанс, так как Волков очень давно в этом деле, всегда показывает классные бои.
У него хорошие шансы и против Алекса Перейры, и против Сирила Гана. Саня сейчас прибавил и физически, стал крепче. Будем болеть за него. Саня, газ!» – сказал Малыхин.
Напомним, Кортес-Акоста и Волков подерутся 9 мая на UFC 328.
Стилистически Волков действительно максимально неудобен для Вальдо
Играть в пятнашки с Волковым бесполезно если у тебя нет скорости Гана или Аспинала
"волкав должен легко пройти Акосту/Гана/Аспинала/Джонса/Перейру".