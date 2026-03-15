Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»
Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что поединок Илии Топурии и Ислама Махачева потенциально лучший в промоушене.
«Думаю, что бой Махачева и Топурии – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории. Это два элитных бойца. Вряд ли у UFC есть кто-то лучше», – сказал Кормье.
По слухам, бой Топурии и Махачева планировался в карде Белого дома.
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
2 комментария
Там и Джонс планировался с Перейрой, и Махачев с Топурия. Но кто-то зажал деньги, и все большие бои слетели.
100% сейчас в ЮФС нет более громкого боя. В принципе дела в промоушене на большие имена и топовые вывески скудна.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем