Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»

Кормье: бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что поединок Илии Топурии и Ислама Махачева потенциально лучший в промоушене.

«Думаю, что бой Махачева и Топурии – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории. Это два элитных бойца. Вряд ли у UFC есть кто-то лучше», – сказал Кормье.

По слухам, бой Топурии и Махачева планировался в карде Белого дома.

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

