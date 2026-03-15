Кертис – о поражении Оролбаю: «Невероятно трудно сражаться с тем, кто не хочет драться»

Боец UFC Крис Кертис объяснился после поражения Мыктыбеку Оролбаю.

«Ну, это было так же весело, как пернуть в церкви. Извините, ребята. Физиотерапия прошла хорошо. Мое колено восстановилось. У меня был отличный лагерь. Никаких оправданий. Просто дерьмовая ночь и дерьмовая драка. У парня была действительно хорошая сила для удержания. Невероятно трудно сражаться с тем, кто не хочет драться. Нужно немного подумать и кое с чем разобраться.

Бой закончился без каких-либо физических травм, пострадала лишь моя гордость. Спасибо за любовь и поддержку. Посмотрим, что будет дальше», – написал в соцсетях Кертис.

Напомним, Оролбай победил Кертиса судейским решением на UFC Fight Night 269.

Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC

UFC Fight Night 269: Вальехос нокаутировал Эмметта, Кертис проиграл Оролбаю и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
Крис Кертис
Мыктыбек Оролбай
По моему этот вид спорт называется СМЕШАННЫЕ боевые единоборства. Если так не нравится бороться надо идти в кикбоксинг, бокс, карате и т.д. Чего ныть без повода?
