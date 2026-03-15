Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC

Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай обновил рекорд полусреднего дивизиона промоушена по количеству проведенных тейкдаунов за один бой.

В поединке с Крисом Кертисом Оролбай оформил 19 тейкдаунов. Это также третий показатель в истории UFC (Хабиб Нурмагомедов – 21, Мераб Двалишвили – 20).

Напомним, на UFC Fight Night 269 Оролбай победил Кертиса единогласным решением судей.

UFC Fight Night 269: Вальехос нокаутировал Эмметта, Кертис проиграл Оролбаю и другие бои

Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Мыктыбек Оролбай
Он не Казах, он Кыргыз
Да не суть кто он, уволят через ещё один такой бой) Такая фигня Дане не нужна там) 19 тейкдаунов, 0 урона
Оливейра в прошлом бою по другому дрался ??? Закусывать надо
