Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC
Мыктыбек Оролбай поставил рекорд UFC.
Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай обновил рекорд полусреднего дивизиона промоушена по количеству проведенных тейкдаунов за один бой.
В поединке с Крисом Кертисом Оролбай оформил 19 тейкдаунов. Это также третий показатель в истории UFC (Хабиб Нурмагомедов – 21, Мераб Двалишвили – 20).
Напомним, на UFC Fight Night 269 Оролбай победил Кертиса единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Он не Казах, он Кыргыз
Да не суть кто он, уволят через ещё один такой бой) Такая фигня Дане не нужна там) 19 тейкдаунов, 0 урона
Оливейра в прошлом бою по другому дрался ??? Закусывать надо
