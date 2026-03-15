Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC

Мыктыбек Оролбай поставил рекорд UFC.

Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай обновил рекорд полусреднего дивизиона промоушена по количеству проведенных тейкдаунов за один бой.

В поединке с Крисом Кертисом Оролбай оформил 19 тейкдаунов. Это также третий показатель в истории UFC (Хабиб Нурмагомедов – 21, Мераб Двалишвили – 20).

Напомним, на UFC Fight Night 269 Оролбай победил Кертиса единогласным решением судей.

