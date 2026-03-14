  Кори Сэндхаген: «Думаю, О'Мэлли так и не подерется со мной. Он может завершить карьеру после следующего боя»
Кори Сэндхаген: «Думаю, О’Мэлли так и не подерется со мной. Он может завершить карьеру после следующего боя»

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген объяснил, почему его поединок с Шоном О’Мэлли может никогда не состояться.

«Думаю, Шон никогда со мной не подерется. Если он не выиграет следующий бой, думаю, он завершит карьеру. Если у него не будет еще одного титульного забега или боя за пояс, он уйдет из спорта.

Вся эта история про «мне никогда не предлагали бой с Сэндхагеном» – так это с ним не работает. Шона О’Мэлли спрашивают, с кем он хочет драться дальше, и он сам называет имя. Любой ответ, кроме Кори Сэндхагена, – это просто попытка уйти от боя. Наш поединок – именно тот бой, который нужно было организовать», – сказал Сэндхаген.

Напомним, О’Мэлли подерется с Айманном Захаби в карде турнира UFC в Белом доме.

Очевидно что Мэлли сливается так как Сэндхаген его переедет, он всю карьеру построил на отскоках таких
