Дмитрий Бикрев: «Переживаю за весогонку Чимаева. А в остальном без шансов для Стрикленда»

Дмитрий Бикрев отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд.

Экс‑чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев отреагировал на анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«Чимаев и Стрикленд - это два бойца, которые умеют разгонять, говорить - и говорить жестко. Будет что‑то очень крутое именно на конференции. А по поводу боя… Ну, может быть, какой‑то шанс у Стрикленда есть. Может, у него получится что‑то противопоставить борьбе Хамзата.

Но есть факт - Стрикленд проигрывал дю Плесси, причем именно борьбой. А Чимаев все пять раундов издевался над Дю Плесси. Так что в шансы Стрикленда я не верю. Что он покажет какой‑то свой супербокс - я не верю в это. Но люди почему‑то хотят в это верить и не хотят смотреть фактам в глаза. Для меня это удивительно.

Единственный шанс у Стрикленда, что Чимаев будет в плохой форме или на травме. Но единственное, что меня напрягает, что Чимаев сейчас очень большой. Весит где‑то за сотку. Вот только за это переживаю, а все остальное - без шансов для Стрикленда», – сказал Бикрев.

Они там все наверное за сотку сейчас, кроме Адесаньи.
