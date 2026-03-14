Камару Усман намекнул на поединок с Конором Макгрегором.

«Усман против Макгрегора. 2026 год», – написал в социальных сетях Усман.

Усман (21-4) в последний раз выступал в июне, когда победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.

Макгрегор (22-6) не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье .

