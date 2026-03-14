Арман Царукян: «Готов провести схватку против Оливейры. Но, думаю, ему это неинтересно»

Арман Царукян готов провести схватку с Чарльзом Оливейрой.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян заявил, что готов провести схватку по грэпплингу с обладателем пояса BMF Чарльзом Оливейрой.

«Побороться с Чарльзом Оливейрой? Думаю, Чарльзу это не будет так интересно. Я думал, что сразу после боя у меня спросили насчет того, с кем я хочу драться. Я назвал имя Чарльза. Хотя побороться я с ним тоже готов, без проблем», – заявил Царукян.

Ранее Царукян выиграл удушающим приемом у Мухаммада Мокаева на турнире лиги Hype в Бразилии.

Царукян забирает пояса везде, кроме UFC, хотя заслужил титульник. Это ненормально

Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
