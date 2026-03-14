Трамп предложил Джейку Полу провести поединок с Хабибом: «Он был отличным бойцом»

Дональд Трамп предложил Джейку Полу провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

47-й президент США Дональд Трамп дал интервью блогеру и боксеру Джейку Полу .

«Возможно, я подерусь с Усиком в ММА. Могу встретиться с Фрэнсисом Нганну или Райаном Гарсией. Может, проведу реванш с Томми Фьюри. Вариантов много. С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?» – спросил Пол.

«Возможно, с Хабибом [Нурмагомедовым]. Мне кажется, что он был отличным бойцом. Одним из лучших», – сказал Трамп.

Пол в последний раз выступал в ночь на 20 декабря в Майами. Он проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде.

