Трамп предложил Джейку Полу провести поединок с Хабибом: «Он был отличным бойцом»

Дональд Трамп предложил Джейку Полу провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

47-й президент США Дональд Трамп дал интервью блогеру и боксеру Джейку Полу.

«Возможно, я подерусь с Усиком в ММА. Могу встретиться с Фрэнсисом Нганну или Райаном Гарсией. Может, проведу реванш с Томми Фьюри. Вариантов много. С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?» – спросил Пол.

«Возможно, с Хабибом [Нурмагомедовым]. Мне кажется, что он был отличным бойцом. Одним из лучших», – сказал Трамп.

Пол в последний раз выступал в ночь на 20 декабря в Майами. Он проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Трамп – Полу: «В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя поддержка»

Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Джейка Пола
Сам с ним дерись - ответил Джейк.
Ответ Александр Беляков
🤣
Ответ Александр Беляков
ахахаха, хорош)
Трамп запомнил Хабиба . Ковингтон будет в печали , что его не предложили
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Даже 2 лишь Вилли не вспомнил, который перед ним подобострастно лебезил, упав на коленки и виляя хвостиком🤣🤣🤣
Хабиб один раз ему в ноги если пройдет, Джейк не встанет. Трамп походу явно хочет видеть унижение рыжебородого
Ответ Juninho P.
Причем тотальное
Если по правилам бокса, то Хабиб проиграет. Если ММА, то Пола уничтожат. Но в любом случае Хабиьу это не нужно
Не знаю даже, что из перечисленного большее безумее. Полу с Фьюри можно ещё раз побоксировать, это лучший вариант для него. Хотя с Нганну я бы тоже глянул, чисто по-приколу.
Материалы по теме
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»
11 марта, 09:23
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме
9 марта, 05:57
За какие фото Хабиб и Махачев назвали певца The Limba нефором и отказались играть с ним в падел
6 марта, 16:10
Рекомендуем
Главные новости
Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
3 минуты назад
Ион Куцелаба: «Хочу в рейтинг. Жалко, что против меня ставят новых парней. Я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я»
18 минут назад
Президент клуба «Ахмат» – о переходе Вагаева в UFC: «Переговоры шли через Хамзата. Жду подтверждения этой информации»
31 минуту назад
Чимаев в соцсетях: «Абубакар Вагаев, добро пожаловать в UFC!»
37 минут назадФото
Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»
сегодня, 11:14
Кормье – о Коноре: «Даже если бы Макгрегор был лучшим боксером, он не победил бы Хабиба, потому что этот стиль слишком сложный для него»
сегодня, 10:08
Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»
сегодня, 08:33
Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»
сегодня, 07:45
Кертис – о поражении Оролбаю: «Невероятно трудно сражаться с тем, кто не хочет драться»
сегодня, 07:32
Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC
сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем