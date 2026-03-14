Малыхин – о действиях UFC по отношению к Волкову: «Такой бизнес»

Двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин высказался о действиях UFC по отношению к Александру Волкову.

Ранее стало известно, что Волков проведет бой с Валдо Кортесом-Акостой в соглавном событии UFC 328. После анонса менеджер Волкова заявил: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы».

«Против Кортеса‑Акосты у Волкова огромные шансы. Волков хорошо чувствует дистанцию, Кортес‑Акоста не умеет переводить, любит драться в стойке. А в стойке Саню очень тяжело переиграть. Для этого нужно уметь намного больше, чем Кортес‑Акоста.

Думаю, Саня будет держать его на расстоянии, хорошо чувствовать тайминг, попадать одиночными ударами, ногами. В итоге Волков одержит победу. Почему несправедливы к Волкову в UFC? Ну, такой бизнес», – сказал Малыхин.

Штырков – о Волкове и Павловиче в UFC: «На их уровне рейтинг уже не так важен, как отношения с руководством. Они уже в каком-то «запасе»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Олейник – о бое Волкова с Кортесом-Акостой: «Для Александра пришло время ставить на кон все»
7 февраля, 14:35
Алмейда – о поражении от Волкова: «В США или Бразилии победу отдали бы мне. Но в Абу-Даби была его публика»
6 февраля, 10:35
Валдо Кортес-Акоста: «Хочу драться с Волковым или Ганом за временный титул»
5 февраля, 07:18
Рекомендуем
Главные новости
Кормье – о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»
13 минут назад
Президент АСА Магомед Бибулатов подтвердил, что чемпион лиги Абубакар Вагаев переходит в UFC («Вестник MMA»)
47 минут назад
Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
сегодня, 12:32
Ион Куцелаба: «Хочу в рейтинг. Жалко, что против меня ставят новых парней. Я побеждаю их, а хотелось бы драться с такими же, как я»
сегодня, 12:17
Президент клуба «Ахмат» – о переходе Вагаева в UFC: «Переговоры шли через Хамзата. Жду подтверждения этой информации»
сегодня, 12:04
Чимаев в соцсетях: «Абубакар Вагаев, добро пожаловать в UFC!»
сегодня, 11:58Фото
Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»
сегодня, 11:14
Кормье – о Коноре: «Даже если бы Макгрегор был лучшим боксером, он не победил бы Хабиба, потому что этот стиль слишком сложный для него»
сегодня, 10:08
Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»
сегодня, 08:33
Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем