Малыхин – о действиях UFC по отношению к Волкову: «Такой бизнес»

Двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин высказался о действиях UFC по отношению к Александру Волкову .

Ранее стало известно, что Волков проведет бой с Валдо Кортесом-Акостой в соглавном событии UFC 328. После анонса менеджер Волкова заявил : «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы».

«Против Кортеса‑Акосты у Волкова огромные шансы. Волков хорошо чувствует дистанцию, Кортес‑Акоста не умеет переводить, любит драться в стойке. А в стойке Саню очень тяжело переиграть. Для этого нужно уметь намного больше, чем Кортес‑Акоста.

Думаю, Саня будет держать его на расстоянии, хорошо чувствовать тайминг, попадать одиночными ударами, ногами. В итоге Волков одержит победу. Почему несправедливы к Волкову в UFC? Ну, такой бизнес», – сказал Малыхин.

