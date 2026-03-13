Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»
Мухаммад Мокаев ведет переговоры о поединке против Деметриуса Джонсона.
Бывший боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что ведет переговоры о поединке против Деметриуса Джонсона.
«Мне предложили очень хороший бой. Это будет Деметриус Джонсон, скорее всего. Ждем. Пока переговоры идут. Посмотрим. Я согласился, ждем его сторону», – сказал Мокаев.
12 марта Мокаев встретился в схватке по грэпплингу с легковесом UFC Арманом Царукяном. Поединок закончился победой Царукяна удушающим приемом.
Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
