Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»

Мухаммад Мокаев ведет переговоры о поединке против Деметриуса Джонсона.

Бывший боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что ведет переговоры о поединке против Деметриуса Джонсона .

«Мне предложили очень хороший бой. Это будет Деметриус Джонсон, скорее всего. Ждем. Пока переговоры идут. Посмотрим. Я согласился, ждем его сторону», – сказал Мокаев.

12 марта Мокаев встретился в схватке по грэпплингу с легковесом UFC Арманом Царукяном. Поединок закончился победой Царукяна удушающим приемом.

