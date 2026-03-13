Уайт – о бое между Чимаевым и Стриклендом: «Как думаете, сколько охранников нам понадобится?»

Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«У нас будет крутой кард. А в главном событии пройдет бой, которого люди ждали очень давно. Стрикленд выглядел великолепно в своем последнем поединке. Как думаете, сколько охранников нам понадобится для Чимаева?» – сказал Уайт.

В августе Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и впервые стал чемпионом UFC. Последний бой Стрикленда прошел в феврале, когда он нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Хорхе Масвидаль: «Я готов поставить дом на победу Стрикленда. Чимаев не так уж хорош, он проиграл Усману, который вышел на 11-дневном уведомлении»