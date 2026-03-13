Александр Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок в соглавном событии UFC 328

Поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Валдо Кортесом-Акостой пройдет в соглавном событии UFC 328.

Турнир состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

В октябре 2025-го Волков (39-11) победил Жаилтона Алмейду.

Кортес-Акоста (17-2) идет на серии из трех побед, в январе он нокаутировал Деррика Льюиса.

Менеджер Волкова подтвердил переговоры о бое с Кортесом-Акостой: «Просим сделать эту встречу за временный пояс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Хороший бой для Волкова, он таких как Акоста любит избивать.
Такой как Акоста в любую секунду может отправить нокаут
Почему Павловича не отправил?
Опасный бой для Саши, ох опасный... Может отлететь в нокаут и отлететь от титульника.
Не хотелось бы, конечно, но так скорее всего и будет
Если Павлович перестрелял и переборол Акосту, то, думаю, Волков сможет и подавно
Бой на бой не приходится , Коста не простой тип
Павлович нокаутировал Блейдса, а Волков продул ему в одни ворота. От Акосты может улететь как от Льюиса в свое время )
бой двух дворников
