Асланбек Бадаев: «ММА – это увлечение, слабость. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, как можно совместить занятия смешанными единоборствами и религию.

«В религии много всего запрещенного: изображения, фотографии, нельзя слушать музыку. В современных условиях человеку очень тяжело отказаться от этого, потому что есть телефон, ютуб, просмотр определенного контента – все это идет вразрез с религиозными соображениями. Это нас не оправдывает и ни в коем случае не освобождает от ответственности. Но что такое религия для человека?

Это его личная связь с Господом. Каждый отвечает сам за себя. Мы, религиозные люди, искренне верим, что каждый человек отвечает за свои деяния. ММА – это увлечение, слабость. Правильно это или нет? Нет. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом, тем не менее вы зацикливаетесь на ММА и не видите убийц или торговцев запрещенными веществами.

Это довольно деликатная история. Тяжело ложиться с мыслями, что ты зарабатываешь, организовывая бои. Я часто думал об этом, находясь на хадже [паломничество в Мекку]. Окажемся мы правыми или виноватыми, прощенными или наказанными – посмотрим», – сказал Бадаев.

Почему бойцы дерутся, если это запрещает религия?