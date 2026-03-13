Асланбек Бадаев: «ММА – это увлечение, слабость. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом»
Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, как можно совместить занятия смешанными единоборствами и религию.
«В религии много всего запрещенного: изображения, фотографии, нельзя слушать музыку. В современных условиях человеку очень тяжело отказаться от этого, потому что есть телефон, ютуб, просмотр определенного контента – все это идет вразрез с религиозными соображениями. Это нас не оправдывает и ни в коем случае не освобождает от ответственности. Но что такое религия для человека?
Это его личная связь с Господом. Каждый отвечает сам за себя. Мы, религиозные люди, искренне верим, что каждый человек отвечает за свои деяния. ММА – это увлечение, слабость. Правильно это или нет? Нет. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом, тем не менее вы зацикливаетесь на ММА и не видите убийц или торговцев запрещенными веществами.
Это довольно деликатная история. Тяжело ложиться с мыслями, что ты зарабатываешь, организовывая бои. Я часто думал об этом, находясь на хадже [паломничество в Мекку]. Окажемся мы правыми или виноватыми, прощенными или наказанными – посмотрим», – сказал Бадаев.
И в это же время говоришь зачем вы каждый раз мне напоминаете. Может тебе не приносит пользу потому что ты не такой уж и верующий?
это всё равно что ты пойдёшь в православную церковь и будешь всем капать на мозги, что прихожане пьют, курят, матерятся, а попы разъезжают на дорогих тачках и тд и тп.
но за такое могут по морде дать или в нынешних реалиях посадить. поэтому ты будешь строчить одни и те же комменты на спортсе.
Публично и порицают.