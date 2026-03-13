  • Асланбек Бадаев: «ММА – это увлечение, слабость. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом»
Асланбек Бадаев: «ММА – это увлечение, слабость. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом»

Асланбек Бадаев объяснил, как можно совместить занятия ММА и религию.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, как можно совместить занятия смешанными единоборствами и религию.

«В религии много всего запрещенного: изображения, фотографии, нельзя слушать музыку. В современных условиях человеку очень тяжело отказаться от этого, потому что есть телефон, ютуб, просмотр определенного контента – все это идет вразрез с религиозными соображениями. Это нас не оправдывает и ни в коем случае не освобождает от ответственности. Но что такое религия для человека?

Это его личная связь с Господом. Каждый отвечает сам за себя. Мы, религиозные люди, искренне верим, что каждый человек отвечает за свои деяния. ММА – это увлечение, слабость. Правильно это или нет? Нет. Но зачем вы мне каждый раз об этом напоминаете? Пусть это будет моим грехом, тем не менее вы зацикливаетесь на ММА и не видите убийц или торговцев запрещенными веществами.

Это довольно деликатная история. Тяжело ложиться с мыслями, что ты зарабатываешь, организовывая бои. Я часто думал об этом, находясь на хадже [паломничество в Мекку]. Окажемся мы правыми или виноватыми, прощенными или наказанными – посмотрим», – сказал Бадаев.

Почему бойцы дерутся, если это запрещает религия?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Ты ведь заявляешь о любви к Корану,в которой написано: «И напоминай,ибо напоминание приносит пользу верующих.»
И в это же время говоришь зачем вы каждый раз мне напоминаете. Может тебе не приносит пользу потому что ты не такой уж и верующий?
Напомнил - и оставил человека . Если он возьмёт- отлично, если нет - не нужно бегать за ним по пятам и тыкать ему постоянно. Все просто
а по какой причине ты решил следовать какому-то месту, написанному в Коране? верующий? или потому что очень хочется докопаться до верующих людей? ни один верующий ни в одной религии не соблюдает все положения.
это всё равно что ты пойдёшь в православную церковь и будешь всем капать на мозги, что прихожане пьют, курят, матерятся, а попы разъезжают на дорогих тачках и тд и тп.
но за такое могут по морде дать или в нынешних реалиях посадить. поэтому ты будешь строчить одни и те же комменты на спортсе.
Удобная позиция. Мне очень морально тяжело, но я продолжу грешить
Там все так построено.
А там у вас как построено
Как буд-то другие не грешат, все грешники! и зачем кому-то тыкать что он грешник не будучи самим праведниками. Каждому человеку стоит следить за своими поступками, а не чужими.
Они публично грешат.
Публично и порицают.
Можно чуть по подробней, я суть вашего посыла не уловил, Они кто? и как? что вы подразумеваете и про порицание тоже интересно
