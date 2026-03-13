Бой Белала Мухаммада и Габриэля Бонфима возглавит UFC Fight Night 278

Поединок в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом и Габриэлем Бонфимом возглавит турнир UFC Fight Night 278.

Ивент состоится в ночь на 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).

Мухаммад (24-5) в последний раз дрался в ноябре, когда проиграл Иэну Гэрри судейским решением.

Бонфим (19-1) в ноябре нокаутировал Рэнди Брауна во втором раунде.

