Бой Белала Мухаммада и Габриэля Бонфима возглавит UFC Fight Night 278
Поединок в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом и Габриэлем Бонфимом возглавит турнир UFC Fight Night 278.
Ивент состоится в ночь на 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).
Мухаммад (24-5) в последний раз дрался в ноябре, когда проиграл Иэну Гэрри судейским решением.
Бонфим (19-1) в ноябре нокаутировал Рэнди Брауна во втором раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем