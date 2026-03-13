Сергей Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры на UFC Macau
Турнир пройдет 30 мая. Бой тяжеловесов Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры пройдет в основном карде. Ивент возглавит бой в легчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Суном Ядуном.
В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Eurasia
7 комментариев
Делай как всегда делаешь!
Делай как всегда делаешь!
после нокаута от Аспиннала, Серега забыл, как надо делать)
после нокаута от Аспиннала, Серега забыл, как надо делать)
Он не забыл. Ему напомнили, что в ответ тоже может прилететь.
Лёгкий бой для Палыча, походу его снова начали пушить на титульник
Лёгкий бой для Палыча, походу его снова начали пушить на титульник
Просто выбирают уже хоть какие то бои, что бы не было простоя.
