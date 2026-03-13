7

Сергей Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры на UFC Macau

Турнир пройдет 30 мая. Бой тяжеловесов Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры пройдет в основном карде. Ивент возглавит бой в легчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Суном Ядуном.

В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Eurasia
logoUFC Fight Night
logoТаллисон Тейшейра
logoUFC
logoСергей Павлович
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Делай как всегда делаешь!
Ответ KASTALOMMM
после нокаута от Аспиннала, Серега забыл, как надо делать)
Ответ Pronger
Он не забыл. Ему напомнили, что в ответ тоже может прилететь.
Лёгкий бой для Палыча, походу его снова начали пушить на титульник
Ответ Максим Козлов_1116875754
Просто выбирают уже хоть какие то бои, что бы не было простоя.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Штырков – о Волкове и Павловиче в UFC: «На их уровне рейтинг уже не так важен, как отношения с руководством. Они уже в каком-то «запасе»
22 февраля, 16:55
Менеджер Павловича – о Льюисе: «Мы ничего не получали, никаких вызовов, никаких реваншей не обсуждали и точно никому не отказывали»
24 декабря 2025, 10:44
Деррик Льюис: «Верховен и Павлович отказались со мной драться»
24 декабря 2025, 10:39
Ко всем новостям
