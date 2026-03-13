Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328
Турнир пройдет в ночь на 9 мая в Ньюарке. Титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом станет главным событием ивента.
В августе Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и впервые стал чемпионом UFC. Последний бой Стрикленда прошел в феврале, когда он нокаутировал Энтони Эрнандеса.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер UFC
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
я в шоке с гаса
35 летний чел выходит 2-й раз за три месяца, против Чимаева, у которого больше полугода перерыв.
они там че курят? Какие тут шансы у Стрикленда? да никаких.
Ну и браво конечно команде Чимаева, находить удобные бои умеют.
Это как Ковалев-Канело, когда сеятель вышел тоже после короткого перерыва и был избит на потеху публике. Вот теперь Стрикленд в этой роли.
Всё больше склоняюсь к тому, что в гасе процветают договорняки, и Стрикленд понимает что ляжет, за неплохой кешбэк в виде баксов.
Бой Топурия-Гейджи будет явно интереснее, чисто ударка, и нокаут
ты бои в этом году смотреть начал?
Чимаев побеждает стрики, поднимается в весе и дальше на кого стрелка укажет , и борьба за 2 пояс...
Ничего нового)