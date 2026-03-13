Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328

Турнир пройдет в ночь на 9 мая в Ньюарке. Титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом станет главным событием ивента.

В августе Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и впервые стал чемпионом UFC. Последний бой Стрикленда прошел в феврале, когда он нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер UFC
полный миссматч.
я в шоке с гаса
35 летний чел выходит 2-й раз за три месяца, против Чимаева, у которого больше полугода перерыв.
они там че курят? Какие тут шансы у Стрикленда? да никаких.
Ну и браво конечно команде Чимаева, находить удобные бои умеют.
Это как Ковалев-Канело, когда сеятель вышел тоже после короткого перерыва и был избит на потеху публике. Вот теперь Стрикленд в этой роли.
Всё больше склоняюсь к тому, что в гасе процветают договорняки, и Стрикленд понимает что ляжет, за неплохой кешбэк в виде баксов.
Бой-то удобный, но Стрикленд - а) умеет дать шоу, б) пользуется популярностью у американской аудитории, в) бывший чемпион, который побил Иззи, г) побил Имавова в 5-раунднике. Наверное, Хамзат залежит его на победу. Может, красиво задушит, как Уиттакера. Но лучше Шона претендента нет. Ну, а по сути урона от Эрнандеса он не наполучал, поэтому 3-месячный перерыв вообще неважен.
Комментарий скрыт
Да говорят миссматч. Но с точки зрения медийки и конфликта, этот бой интереснее чем весь Белый дом
что интересного? будет аналог боя Чимаев - Дю Плюсси. Один слишком мощный и ломает почти всех, другой слишком характерный, чтобы рано сдаться. Вот и будут валяния все 25 минут.
Бой Топурия-Гейджи будет явно интереснее, чисто ударка, и нокаут
Белый дом -это какой то стерелизованный турнир
Ну и зачем этот миссматч? Почему не Имавов?
Стрикленд много наговорил, дал хайп. Поэтому ему и дали. А Имамов и Чамаев отказались драться между собой.
Имавова явно прокатили, ничего не скажешь.
Бессмысленный бой
Проходной бой для Чимаева , непонятно что может предложить Стрикленд, без защиты от борьбы и непонятной ударкой, да держалка у него неплохая ,но врятли это поможет в партере ) вообще странный выбор юфс,с учётом того что Стрикленд проиграл Дриуси ,а Хамзат разнёс последнего без шансов.
> без защиты от борьбы

ты бои в этом году смотреть начал?
Опять кинули Имавова, черти
Ну понятно

Чимаев побеждает стрики, поднимается в весе и дальше на кого стрелка укажет , и борьба за 2 пояс...
Ничего нового)
Стрикленд перед боем будет привычно керогазить и зрительский интерес к бою раскачает. В самом бою скорее всего будет отбиваться лежа на канвасе с грустным взглядом.
Стрикленд должен забирать у этого продажного бабуина
