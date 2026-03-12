24

Хорхе Масвидаль: «Я готов поставить дом на победу Стрикленда. Чимаев не так уж хорош, он проиграл Усману, который вышел на 11-дневном уведомлении»

Масвидаль считает Стрикленда фаворитом в бою с Чимаевым.

Хорхе Масвидаль уверен, что борьба Хамзата Чимаева не сработает в бою против Шона Стрикленда.

«Хамзат не так уж хорош. Помните его бой против Усмана, на который Камару согласился на 11-дневном уведомлении? Чимаев тогда проиграл. Хамзат забрал только первый раунд, после чего его попытки переводов начали проваливаться. И это был бой против полусредневеса, который недавно сидел на диване.

Я готов поставить дом на победу Шона. Я видел спарринги Шона против сильных борцов, которые занимаются этим всю жизнь. Стрикленд очень силен по части защитной борьбы. Он никогда не показывает этого в боях, но он будет готов применить свои навыки против Чимаева», – сказал Масвидаль.

Чимаев и Стрикленд могут возглавить турнир UFC 328 9 мая в Ньюарке.

Напомним, Чимаев не дрался с августа, когда победил Дрикуса дю Плесси. Стрикленд в феврале победил Энтони Эрнандеса.

Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Death Row MMA with Jorge Masvidal
Ответ Katin Dag
Бомжом станешь за 10 минут
за 25 более вероятно
за 25 более вероятно
Он стока не протянет
Типо Стрикленд не будет лежать под Хамзатом ? Никак он не защитится, Хамзат не будет 25 минут смотреть как он тупо кидает джебы
Ставлю дом на Хамзата
Ставлю дом на Хамзата
«Боливар, дон, двоих не выдержит…» 😌🙄😉
Ответ Max Mad
Стриклэнд как раз лакомый кусочек для Хамзата на мой взгляд. Де Плюсси был как раз мощный, выносливый,очень опасный в стойке. А что сделает Стриклэнд с его размеренным джебом и его прямоугольностью? Уничтожение в первом раунде без вариантов.
Ответ something special
Можешь посмотреть бой Стрикленд - Адесанья. Искушенный ударник не смог колхозника перебить. Понятное дело, Хамзату в стойке ловить нечего, будет забарывать стрикленда
Почему стойку Хамзата не воспринимают серьёзно?он в стойке тоже вырубал...стрикленд это самый лёгкий соперник для Хамзата в этом весе
Прямо сейчас коэффициент 7 дают на Стрикленда, удачи Хорхе, будет потом 6 домов под сдачу (нет)
На мой взгляд, Шон как сладкая булочка для Чимаева. Он парень крепкий и с нестандартной техникой в стойке, но Хамазат его заваляет. По очкам либо досрочно Чимаев победит.
Хорхе хочет стать бездомным. Стрикленд сладкая булка для Чимаева
Стрикленд хорош конечно,но Хамзат ето другой материал,другая борьба.Ребята с кавказа это другой уровень бррьбы и физика👍🏻Конечно же Чимаев.И переведет,не будет проблем
Победа Хамзата болевым/удушающим в первом же раунде. Шон ничего не сможет сделать с борьбой такого уровня.
Сразу видно Кента Альфредо и Залика
