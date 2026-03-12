Хорхе Масвидаль: «Я готов поставить дом на победу Стрикленда. Чимаев не так уж хорош, он проиграл Усману, который вышел на 11-дневном уведомлении»

Масвидаль считает Стрикленда фаворитом в бою с Чимаевым.

Хорхе Масвидаль уверен, что борьба Хамзата Чимаева не сработает в бою против Шона Стрикленда .

«Хамзат не так уж хорош. Помните его бой против Усмана, на который Камару согласился на 11-дневном уведомлении? Чимаев тогда проиграл. Хамзат забрал только первый раунд, после чего его попытки переводов начали проваливаться. И это был бой против полусредневеса, который недавно сидел на диване.

Я готов поставить дом на победу Шона. Я видел спарринги Шона против сильных борцов, которые занимаются этим всю жизнь. Стрикленд очень силен по части защитной борьбы. Он никогда не показывает этого в боях, но он будет готов применить свои навыки против Чимаева», – сказал Масвидаль.

Чимаев и Стрикленд могут возглавить турнир UFC 328 9 мая в Ньюарке.

Напомним, Чимаев не дрался с августа, когда победил Дрикуса дю Плесси. Стрикленд в феврале победил Энтони Эрнандеса.

Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»