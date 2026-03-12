Стивенсон – о слухах про контракт с Zuffa на $60 млн: «Если они собираются дать мне $60 млн, я готов»

Стивенсон высказался о возможном контракте с Zuffa.

Шакур Стивенсон прокомментировал слухи о том, что ему предложили контракт с Zuffa Boxing на $60 млн.

«Насколько мне известно, нет. Но если они собираются дать мне $60 млн... Скажите, что я готов», – сказал Стивенсон.

Стивенсон - действующий чемпион легкого веса по версии WBC и обладатель поясов WBO, The Ring и WBC в первом полусреднем весе. Ранее он победил Теофимо Лопеса.

