Стивенсон – о слухах про контракт с Zuffa на $60 млн: «Если они собираются дать мне $60 млн, я готов»
Стивенсон высказался о возможном контракте с Zuffa.
Шакур Стивенсон прокомментировал слухи о том, что ему предложили контракт с Zuffa Boxing на $60 млн.
«Насколько мне известно, нет. Но если они собираются дать мне $60 млн... Скажите, что я готов», – сказал Стивенсон.
Стивенсон - действующий чемпион легкого веса по версии WBC и обладатель поясов WBO, The Ring и WBC в первом полусреднем весе. Ранее он победил Теофимо Лопеса.
Шакура Стивенсона лишили титула WBC: «Какого черта я должен вам $100 тысяч?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Essentially Sports
