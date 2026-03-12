Азамат Мурзаканов: «Бразильские фанаты ненавидят Косту. Они пишут, чтобы я его нокаутировал»

Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем бое с Пауло Костой , который состоится 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами.

«Коста – хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что получится хороший бой.

Уверен, что бой не дойдет до решения судей. Хочу, чтобы он вышел и дрался, сдержал слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно.

Бразильские фанаты его ненавидят, не знаю, почему. Они пишут мне в личные сообщения, чтобы я его нокаутировал», – сказал Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.

