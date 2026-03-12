Трамп – Полу: «В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя поддержка»

Трамп встретился с Полом.

Дональд Трамп сделал прогноз на политическую карьеру Джейка Пола. Пол посетил митинг Трампа 11 марта в штате Кентукки.

«В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя полная и безоговорочная поддержку», – сказал Трамп.

Приключения Джейка Пола в Армении: швырялся черной икрой, получил в подарок «Жигули»

Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»