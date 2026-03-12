Трамп – Полу: «В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя поддержка»
Трамп встретился с Полом.
Дональд Трамп сделал прогноз на политическую карьеру Джейка Пола. Пол посетил митинг Трампа 11 марта в штате Кентукки.
«В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя полная и безоговорочная поддержку», – сказал Трамп.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: USA Today
Наглядный пример - «авторитетов» или «лидеров» формирующих общественное мнение. 🙄😬🥴