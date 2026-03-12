Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью

В ночь с 11 на 12 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошел турнир по грэпплингу Hype Brazil.

Арман Царукян победил Мухаммада Мокаева удушающим приемом за три минуты до конца схватки. 

Поединок Шары Буллета и Эдсона Барбозы закончился ничьей – схватка длилась шесть минут. 

Схватка Брайса Митчелла и Джина Силвы также завершилась ничьей.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Ну блин бои эти с разницей в 10-15 кг выглядят сомнительно, так скажем))
Угол Мокаева каждую минуту сигнализировал о том, сколько осталось до конца боя (без стеба в его сторону, он отлично держался), но разница в габаритах колоссальная, и это миссматч
Тот же Арман где-то боролся с Хамзатом, и ситуация была противоположной, а как иначе)
Да это цирк конечно по большому счету, но Арман с Хамзатом достойнее держался, тот его не засабмитил в конце концов
Ивент прекрасен во всем:
1. Луттербах — Лев Саркисян (грэпплинг)
Результат: НИЧЬЯ. По ходу схватки борцы дважды перешли в рукопашку, но в конце обнялись и захотели реванша, а схватка завершилась вничью.
2. Маурисио Бони — Леонардо Гимарайнш (кулачный бой)
Результат: No Contest (бой остановлен и-за нарушений правил обоими бойцами)
