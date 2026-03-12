Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью

В ночь с 11 на 12 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошел турнир по грэпплингу Hype Brazil.

Арман Царукян победил Мухаммада Мокаева удушающим приемом за три минуты до конца схватки.

Поединок Шары Буллета и Эдсона Барбозы закончился ничьей – схватка длилась шесть минут.

Схватка Брайса Митчелла и Джина Силвы также завершилась ничьей.

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки