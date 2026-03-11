Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»

Пол сказал, что UFC «умирает».

Джейк Пол хочет составить конкуренцию UFC .

«ММА в странном положении. Я считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять их место и забрать все. У нас есть огромная возможность встряхнуть индустрию, поставить бойцов на первое место и платить им те деньги, которые они заслуживают.

Думаю, мы увидим, как все больше бойцов UFC будут подписывать контракты с Эдди Хирном, и это будет умный шаг с их стороны», – сказал Пол.

Ранее анонсировали , что Фрэнсис Нганну подерется в карде MMA-турнира MVP, который возглавит бой Раузи – Карано. Промоутерскую компанию Most Valuable Promotions возглавляют Накиса Бидариан и Джейк Пол.

Джейк Пол: «Мы подпишем Джонса в MVP. Джон, мы заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь»