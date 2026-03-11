Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»

«ММА в странном положении. Я считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять их место и забрать все. У нас есть огромная возможность встряхнуть индустрию, поставить бойцов на первое место и платить им те деньги, которые они заслуживают.

Думаю, мы увидим, как все больше бойцов UFC будут подписывать контракты с Эдди Хирном, и это будет умный шаг с их стороны», – сказал Пол.

Ранее анонсировали, что Фрэнсис Нганну подерется в карде MMA-турнира MVP, который возглавит бой Раузи – Карано. Промоутерскую компанию Most Valuable Promotions возглавляют Накиса Бидариан и Джейк Пол.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
Да, фоне таких поединков которые сейчас устраивают ЮФС, не удивлюсь если действительно произойдет смена режима. Думаю так даже было бы лучше для всей индустрии смешанных боев.
ну да, а вот мвп устраивает отличные бои, карано-раузи и нганну-линс - это же такие классные бои.
Похоже, взялись системно. Если с умом к делу подойти, то шансы есть. Но не случайно лысый намекает на повышение гонораров. Жадность фраера погубит. Он может сработать на опережение.
Никуда UFC не денутся, а вот здоровая конкуренция не помешает. Что бы Лысый не расслаблялся.
Как с боксом будет.Чем больше денег,тем меньше классных боев.Да и жопу рвать никто не будет имея солидный чек за один бой.Чемпионы будут по одному бою в полтора года проводить)
Они и без денег раз в год дерутся
В боксе все же хуже ситуация. Усик будучи абсолютным чемпионом будет защищать пояса против кикбоксера, потому что претенденты предпочитают драться между собой за жирный чек, чем претендовать на пояса.
Уж сколько их упало в эту бездну. За все эти годы были и Стракфорс, и Беллатор, и Уан, и Райзин. И бойцы там бывали хорошие. Но ни одна такая организация не смогла составить конкуренцию. А если каким-то образом какой-нибудь промоушен и приближался, то просто не выдерживал гонку. В общем, UFC лет 20 на троне и никто не может их подвинуть. И маловероятно, что в ближайшее время у кого-то получится.
