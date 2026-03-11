  • Волкановски – о бое Холлоуэй – Оливейра: «Если мы будем так драться, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут»
Алекс Волкановски допустил отмену пояса BMF.

«Если мы начнем драться так, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут. Мы можем больше его не увидеть. Я никого не пытаюсь задеть. Просто говорю, что он теряет предназначение.

Я не пытаюсь бросить тень на Чарльза, но смысл пояса BMF в том, чтобы награждать бойцов, которые выходят и устраивают зрелищные рубки», – сказал Волкановски.

Напомним, Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF. 

Титул BMF был придуман к поединку Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля в ноябре 2019 года. Масвидаль четыре года владел титулом, но не провел ни одной защиты. В 2023-м поясом завладел Джастин Гейджи, нокаутировав Дастина Порье. 

На UFC 300 Гейджи потерял титул, проиграв нокаутом Максу Холлоуэю.

Оливейра – на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
Глупо обвинять бойцов за стиль, который они хотят использовать ради достижения побед.
Тут сами матчмейкеры виноваты, что не учитывают стили для подбора бойцов ради такого статуса поединка.
Вообще складывается ощущение, что организацией боев стали заниматься люди, вообще не имеющие отношения к боям. Последние пару лет ни одного толкового карда. А турник в белом доме так вообще позор, учитывая какие обещания они же сами давали.
Чарльз и в стойке может драться, только вот он не захотел. Ну и он сам вызывал Макса на бой и обещал устроить рубку
Пояс этот такая пустышка, что если его убрать, ничего не поменяется, вообще.
Да, когда Топурия дрался с Максом, тот уже владел этим поясом, но на кону его не было, хотя Илия больше подходит под "мазафакера", нежели Чарльз. Нужно было просто провести обычный бой, Оливейра думаю немного побаивался рубиться с Максом, хотя как показали отдельные отрезки боя, зря, - у Чарльза самого хорошая ударка и тяжелый удар, пару раз Макса задел хорошо, а тот, в свою очередь, вообще ничего не показал даже в те немногочисленные минуты, когда бой проходил в стойке
Не, ну всё-таки пространство для бокса Максу не стоило давать, Чарльз все делал с идеальным геймпланом: взрыв, блиц, тейкдаун

Заигрыааться излишне не стоило
Да, и Макс такой закрепощённый был потому что слишком много думал о переводах и бжж Чарльза
Думаю после послелнего боя, за бмф будут ставить только ударников, или уберут этот бессмысленный пояс вовсе
Чарли в стойке мог уложить Макса но предпочел безопасный вариан хотя с Топурией дрался так же но не получилось
Бмф потерял свою актуальность. Диазов, Масвидаля и даже Конора уже нет
