Волкановски – о бое Холлоуэй – Оливейра: «Если мы будем так драться, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут»
Алекс Волкановски сказал, что UFC может убрать пояс BMF после боя Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.
«Если мы начнем драться так, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут. Мы можем больше его не увидеть. Я никого не пытаюсь задеть. Просто говорю, что он теряет предназначение.
Я не пытаюсь бросить тень на Чарльза, но смысл пояса BMF в том, чтобы награждать бойцов, которые выходят и устраивают зрелищные рубки», – сказал Волкановски.
Напомним, Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.
Титул BMF был придуман к поединку Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля в ноябре 2019 года. Масвидаль четыре года владел титулом, но не провел ни одной защиты. В 2023-м поясом завладел Джастин Гейджи, нокаутировав Дастина Порье.
На UFC 300 Гейджи потерял титул, проиграв нокаутом Максу Холлоуэю.
Оливейра – на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне»
Тут сами матчмейкеры виноваты, что не учитывают стили для подбора бойцов ради такого статуса поединка.
Вообще складывается ощущение, что организацией боев стали заниматься люди, вообще не имеющие отношения к боям. Последние пару лет ни одного толкового карда. А турник в белом доме так вообще позор, учитывая какие обещания они же сами давали.
Заигрыааться излишне не стоило