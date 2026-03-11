Волкановски – о бое Холлоуэй – Оливейра: «Если мы будем так драться, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут»

Алекс Волкановски допустил отмену пояса BMF.

Алекс Волкановски сказал, что UFC может убрать пояс BMF после боя Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры .

«Если мы начнем драться так, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут. Мы можем больше его не увидеть. Я никого не пытаюсь задеть. Просто говорю, что он теряет предназначение.

Я не пытаюсь бросить тень на Чарльза, но смысл пояса BMF в том, чтобы награждать бойцов, которые выходят и устраивают зрелищные рубки», – сказал Волкановски.

Напомним, Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.

Титул BMF был придуман к поединку Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля в ноябре 2019 года. Масвидаль четыре года владел титулом, но не провел ни одной защиты. В 2023-м поясом завладел Джастин Гейджи, нокаутировав Дастина Порье.

На UFC 300 Гейджи потерял титул, проиграв нокаутом Максу Холлоуэю.

Оливейра – на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне»