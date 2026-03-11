Джейк Пол: «Мы подпишем Джонса в MVP. Джон, мы заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь»

Промоутерская компания MVP готова подписать контракт с Джоном Джонсом , рассказал Джейк Пол .

«Мы подпишем его, сто процентов. Джон, ты всегда можешь перейти в MVP. Мы все организуем и заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь», – сказал Пол.

Ранее анонсировали , что Фрэнсис Нганну подерется в карде MMA-турнира MVP, который возглавит бой Раузи – Карано.

