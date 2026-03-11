Джейк Пол: «Мы подпишем Джонса в MVP. Джон, мы заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь»

Джейк Пол готов подписать Джона Джонса.

Промоутерская компания MVP готова подписать контракт с Джоном Джонсом, рассказал Джейк Пол.

«Мы подпишем его, сто процентов. Джон, ты всегда можешь перейти в MVP. Мы все организуем и заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь», – сказал Пол.

Ранее анонсировали, что Фрэнсис Нганну подерется в карде MMA-турнира MVP, который возглавит бой Раузи – Карано.

«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи

Нганну – Джонсу: «Джонни, если тебе удастся освободиться, дай мне знать. Ты заслуживаешь этих $30 миллионов»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: NetflixSports
Логично, вообще хотелось бы увидеть Джонс - Нганну.
Фанатам нужен бой Джонс vs. Нганну!
Так этого не произойдет пока Дана его не отпустит
Здаётся мне, что Джонс уже далеко не тот монстр, каким был ещё несколько лет назад.
Если только в медийном плане использовать.
