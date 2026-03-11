  • Нганну – Джонсу: «Джонни, если тебе удастся освободиться, дай мне знать. Ты заслуживаешь этих $30 млн»
Нганну написал Джонсу.

Фрэнсис Нганну поддержал бывшего чемпиона UFC Джона Джонса.

«Джонни, если тебе удастся освободиться, дай мне знать. Ты заслуживаешь этих $30 млн после всего, что сделал для спорта, и они должны расстелить для тебя красную дорожку», – написал Нганну.

Ранее Джонс потребовал освободить его от контракта с UFC. Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.

«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
Какой мегабой можно устроить
Такой бой хорошая возможность для обоих хорошо заработать, но кто устроит этот бой вне ufc, шейхам щас не до них
Джонни освобожденный )
