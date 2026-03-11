  • Валентина Шевченко: «OnlyFans – просто способ общения с фанатами. Раузи долго спала после последнего боя в 2016 году»
Шевченко ответила Раузи.

Валентина Шевченко ответила на критику Ронды Раузи

«На дворе 2026 год. OnlyFans для бойцов – просто новый способ общения с фанатами. Похоже, Ронда слишком долго спала после последнего боя в 2016 году», – написала Шевченко.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

Раузи – о UFC: «Одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Шевченко, продают фотографии сисек на OnlyFans»

Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Валентины Шевченко
Скорее способ стричь бабло с оленей. Для общения можно и более традиционные социальные сети использовать
Ну на онлифансе есть денежный фильтр, на котором отсеиваются большинство хейтеров
Чел, с тебя в ближайший год одним НДСом настригут гораздо больше, чем фанаты отдают Шевченко на Онлике))
Так то оно так, но надо же понимать в каком месте ты это делаешь, с какой репутацией. Это все равно что постоянно встречаться с людьми в публичном доме и удивляться, почему ходят слухи, что ты прост-ка.
Хотел я посмотреть на сиси Вали и нечего подобного в инете нету вообще а вот Роузи можно увидеть голой в нескольких сессиях
Говорящие си@%ки, ого
Невозможно объяснить людям, которые дальше своего носа не видят, что Онлик - это давно не та платформа, что 4-5 лет назад. Для таких в Америке все тупые и жирные, а в России везде холодно и медведи на балалайках играют)
