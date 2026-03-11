Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Царукян покинул рейтинг

UFC обновил рейтинг P4P.

UFC обновил рейтинг P4P после 326-го номерного турнира в Лас-Вегасе.

Обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра вернулся в рейтинг. Он на 12-й строчке. Макс Холлоуэй потерял пять позиций и замыкает топ-15.

Том Аспиналл опередил Мераба Двалишвили . Джошуа Ван и Дрикус дю Плесси поднялись на одну строчку каждый.

Арман Царукян, ранее занимавший 15-е место, покинул рейтинг.

