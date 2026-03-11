Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Царукян покинул рейтинг
UFC обновил рейтинг P4P.
UFC обновил рейтинг P4P после 326-го номерного турнира в Лас-Вегасе.
Обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра вернулся в рейтинг. Он на 12-й строчке. Макс Холлоуэй потерял пять позиций и замыкает топ-15.
Том Аспиналл опередил Мераба Двалишвили. Джошуа Ван и Дрикус дю Плесси поднялись на одну строчку каждый.
Арман Царукян, ранее занимавший 15-е место, покинул рейтинг.
«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
0 защит и бои раз в год
Олива влетел и Арману и Илюхе
Но с поясом и в топ-15 вне весовых
А где Арман?
Правильно, на hype brasil с Мокаевым
Помимо поражения от Топурии у Оливейры есть еще победы над Чендлером, Гамротом и Максом. Все 3 деклассом.
У Армана только Хукер.
Ну и Оливейра бывший чемп.
Уже радует
Надеюсь это был претендетский бой - на кону стоял возврат в UFC
Ща Илюха отмудохает Гейтджи и опять станет номером 1 вне зависимости от категорий.
Может оно к лучшему, и ускорит получение люлей от Ислама. Маралес с Иенжаном - в очередь или между собой.