Фото
16

Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Царукян покинул рейтинг

UFC обновил рейтинг P4P.

UFC обновил рейтинг P4P после 326-го номерного турнира в Лас-Вегасе.

Обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра вернулся в рейтинг. Он на 12-й строчке. Макс Холлоуэй потерял пять позиций и замыкает топ-15.

Том Аспиналл опередил Мераба ДвалишвилиДжошуа Ван и Дрикус дю Плесси поднялись на одну строчку каждый.

Арман Царукян, ранее занимавший 15-е место, покинул рейтинг.

«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoUFC
logoMMA
logoЧарльз Оливейра
logoМакс Холлоуэй
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрел все изменения в рейтингах по весовым категориям и орнул с того, что Тай Туиваса обратно вошёл в топ-15 тяжей после 6!!! поражений подряд 😂😂
Чимаев не заслужил быть на 3-м
0 защит и бои раз в год
Ответ Габи Жезус
Чимаев не заслужил быть на 3-м 0 защит и бои раз в год
Тупория не заслужил быть на 2, 0 защит и бои раз в год
Ответ madaev
Тупория не заслужил быть на 2, 0 защит и бои раз в год
Только вот Топурия чемпион в двух весах и у него есть защита против Макса, и уже назначена новая против Гэйтжи. Это будет 6-й бой за 4 года, когда у Чимаева только 4
В топ 15 один американец) и тот с Гавайи)
Ответ matsko
В топ 15 один американец) и тот с Гавайи)
Мераб тож
Ответ matsko
В топ 15 один американец) и тот с Гавайи)
Джошуа Ван тоже американец, хоть и азиат
Парадокс
Олива влетел и Арману и Илюхе
Но с поясом и в топ-15 вне весовых
А где Арман?
Правильно, на hype brasil с Мокаевым
Ответ Dimas Dimasc
Парадокс Олива влетел и Арману и Илюхе Но с поясом и в топ-15 вне весовых А где Арман? Правильно, на hype brasil с Мокаевым
Бой Оливейры с Царукяном был 2 года назад.
Помимо поражения от Топурии у Оливейры есть еще победы над Чендлером, Гамротом и Максом. Все 3 деклассом.
У Армана только Хукер.
Ну и Оливейра бывший чемп.
Ответ Dimas Dimasc
Парадокс Олива влетел и Арману и Илюхе Но с поясом и в топ-15 вне весовых А где Арман? Правильно, на hype brasil с Мокаевым
Мокаева осилил
Уже радует
Надеюсь это был претендетский бой - на кону стоял возврат в UFC
Аспинал выше Мераба))) Бред какой то
Рейтинг можно в мусорку
Ну справедливо, в топ 15 все бывшие или нынешние чемпы, Царукян там один не в тему был
Ор выше гор
Ща Илюха отмудохает Гейтджи и опять станет номером 1 вне зависимости от категорий.
Может оно к лучшему, и ускорит получение люлей от Ислама. Маралес с Иенжаном - в очередь или между собой.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»
9 марта, 10:42
Уайт – о поединке Холлоуэя и Оливейры: «Думал, что будет гораздо больше стойки. Но цель каждого бойца – победить»
8 марта, 13:41
Порье – о поединке Холлоуэя и Оливейры: «Мы никогда не видели такого доминирования над Максом»
8 марта, 12:51
Рекомендуем
Главные новости
Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»
сегодня, 09:58
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
сегодня, 09:01
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
сегодня, 08:29
Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
сегодня, 08:25
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
сегодня, 07:50
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
сегодня, 07:43
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
сегодня, 07:32
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
вчера, 17:26
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем