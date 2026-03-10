Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»

  • Спортс
11

Пимблетт хочет подраться с Оливейрой .

Боец UFC Пэдди Пимблетт хочет подраться с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF.

«Мне нравится бой с Чарльзом. Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так», – сказал Пимблетт.

Напомним, в январе Пимблетт проиграл Джастину Гейджи в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона UFC.

«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все

Оливейра – на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
11 комментариев
Ему лучше возвращаться на мешковую диету. Чарльз придушит его в первом-втором раунде.
Чтобы Пимбля заткнулся про свой грепплинг, надо его прогнать через связку боев с Гамротом, Оливейрой, Царукяном. Ну или сразу отправить в прелимы разбираться с Бобби Гринами
На мой взгляд, Пэдди уступает Чарли и в ударке и в борьбе. Могу ошибаться, но для чувака со смешной прической в этом бою почти без шансов.
Пусть сначала Мойкано победит, там и посмотрим на его грэпплинг
Горшок по ударке точно лучше! в борьбе вопрос! Но защита от борьбы, у него точно ,намного лучше чем у Холувея!
Ответ TimCahill
Горшок по ударке точно лучше! в борьбе вопрос! Но защита от борьбы, у него точно ,намного лучше чем у Холувея!
Чем лучше по ударке? Мне более чем видется что Оливейра его сможет потушить в стойке
Ответ TimCahill
Горшок по ударке точно лучше! в борьбе вопрос! Но защита от борьбы, у него точно ,намного лучше чем у Холувея!
Ну незнаю) Пэдди не смог перестрелять Гэйджи, а Чарльз того просто деклассировал в стойке.
Твое место тестировать новичков, но к сожалению ты получишь, что хочешь
