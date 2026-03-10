  • Спортс
  • Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
5

Том Аспиналл поддержал Джонса в конфликте с UFC.

Чемпион UFC Том Аспиналл поддержал Джона Джонса в конфликте с UFC.

«Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня», – сказал Аспиналл.

Ранее Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
5 комментариев
Лысый в очередной раз зажопил деньги, теперь уже для главных звёзд Конора и Джонса. Склепал кард уровня Файт Найта, и сидит отмазы лепит. Ему повезло, что Трамп не шарит, да и ему сейчас не до этого.
Именно поэтому Нгану красава👊
Вот к чему ведет монополизация рынка
Всегда найдется, тот кто согласится на условия организации)
Это Джонс обеспечен финансово и может не боятся отказа, ну съездит на турик по кулачке в Мск и не напрягаясь поднимет лям. А для другого бойца миллион или два это гонорар всей жизни. Тоже самое же и говорил Холлуэй, типа Боунс запросил 10 лямов за бой с Нганну, а Льюис согласился за лимон подраться
начали давить на Уайта, в будущем хорошо отразится на гонорарах бойцов
