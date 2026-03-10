Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»

Том Аспиналл поддержал Джонса в конфликте с UFC.

Чемпион UFC Том Аспиналл поддержал Джона Джонса в конфликте с UFC.

«Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня», – сказал Аспиналл.

Ранее Джонс сделал заявление , в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»