Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
Том Аспиналл поддержал Джонса в конфликте с UFC.
Чемпион UFC Том Аспиналл поддержал Джона Джонса в конфликте с UFC.
«Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня», – сказал Аспиналл.
Ранее Джонс сделал заявление, в котором сообщил о неудачных переговорах с UFC об участии в турнире на территории Белого дома из-за финансового вопроса.
Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это Джонс обеспечен финансово и может не боятся отказа, ну съездит на турик по кулачке в Мск и не напрягаясь поднимет лям. А для другого бойца миллион или два это гонорар всей жизни. Тоже самое же и говорил Холлуэй, типа Боунс запросил 10 лямов за бой с Нганну, а Льюис согласился за лимон подраться