Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»

Джонс сделал заявление после слов Уайта.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс сделал заявление по поводу непопадания в кард турнира на территории Белого дома и слов Даны Уайта.

«Привет всем, я хотел бы прокомментировать высказывания Даны Уайта, сделанные им в минувшие выходные, потому что правда важна для меня и для фанатов.

Дана, давай проясним кое-что по поводу моего непопадания в кард Белого дома. Моя команда и я действительно вели переговоры с UFC по поводу этого боя. Настоящие переговоры. Я даже пошел на уступки по сравнению с моим первоначальным требованием, и что мне предложили в ответ? Мне предложили слишком мало.

Да, у меня артрит в бедре, и это больно, но это не значит, что я не могу драться.

Так давай проясним: если бы я принял заниженное предложение, то вдруг мое бедро стало бы здоровым, а я попал бы в кард Белого дома? Это не имеет смысла.

Я даже прошел лечение стволовыми клетками на прошлой неделе, чтобы подготовиться к турниру, тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился к этому.

Понимаю, что иногда деловые сделки срываются, но публично заявлять вещи, которые не соответствуют действительности... это неправильно.

После всего, что я дал UFC, после всех этих лет, защит титулов, боев... слышать, что я «закончил» – очень разочаровывает. В пятницу UFC звонили мне, пытаясь договориться о поединке в Белом доме за гораздо меньшую сумму.

Если UFC действительно считает, что я закончил, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр.

Спасибо настоящим фанатам, которые знают, что происходит. Бонс уходит», – написал Джонс в соцсетях.

Вчера глава UFC Дана Уайт заявил , что Джонс точно не попал бы в кард Белого дома.

