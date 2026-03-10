Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
Экс-чемпион UFC Джон Джонс сделал заявление по поводу непопадания в кард турнира на территории Белого дома и слов Даны Уайта.
«Привет всем, я хотел бы прокомментировать высказывания Даны Уайта, сделанные им в минувшие выходные, потому что правда важна для меня и для фанатов.
Дана, давай проясним кое-что по поводу моего непопадания в кард Белого дома. Моя команда и я действительно вели переговоры с UFC по поводу этого боя. Настоящие переговоры. Я даже пошел на уступки по сравнению с моим первоначальным требованием, и что мне предложили в ответ? Мне предложили слишком мало.
Да, у меня артрит в бедре, и это больно, но это не значит, что я не могу драться.
Так давай проясним: если бы я принял заниженное предложение, то вдруг мое бедро стало бы здоровым, а я попал бы в кард Белого дома? Это не имеет смысла.
Я даже прошел лечение стволовыми клетками на прошлой неделе, чтобы подготовиться к турниру, тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился к этому.
Понимаю, что иногда деловые сделки срываются, но публично заявлять вещи, которые не соответствуют действительности... это неправильно.
После всего, что я дал UFC, после всех этих лет, защит титулов, боев... слышать, что я «закончил» – очень разочаровывает. В пятницу UFC звонили мне, пытаясь договориться о поединке в Белом доме за гораздо меньшую сумму.
Если UFC действительно считает, что я закончил, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр.
Спасибо настоящим фанатам, которые знают, что происходит. Бонс уходит», – написал Джонс в соцсетях.
Вчера глава UFC Дана Уайт заявил, что Джонс точно не попал бы в кард Белого дома.
Джонс – о словах Уайта: «Я ушел из UFC? Слышать это чертовски больно. Другая половина меня не верит, что это все правда»
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме
При этом конечно же не оправдываю хитро*опого Уайта, пытающегося (как обычно🤷♂️) в этой истории перевернуть всё с ног на голову.