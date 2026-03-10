  • Спортс
  • Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
Джонс сделал заявление после слов Уайта.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс сделал заявление по поводу непопадания в кард турнира на территории Белого дома и слов Даны Уайта.

«Привет всем, я хотел бы прокомментировать высказывания Даны Уайта, сделанные им в минувшие выходные, потому что правда важна для меня и для фанатов.

Дана, давай проясним кое-что по поводу моего непопадания в кард Белого дома. Моя команда и я действительно вели переговоры с UFC по поводу этого боя. Настоящие переговоры. Я даже пошел на уступки по сравнению с моим первоначальным требованием, и что мне предложили в ответ? Мне предложили слишком мало. 

Да, у меня артрит в бедре, и это больно, но это не значит, что я не могу драться.

Так давай проясним: если бы я принял заниженное предложение, то вдруг мое бедро стало бы здоровым, а я попал бы в кард Белого дома? Это не имеет смысла. 

Я даже прошел лечение стволовыми клетками на прошлой неделе, чтобы подготовиться к турниру, тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился к этому.

Понимаю, что иногда деловые сделки срываются, но публично заявлять вещи, которые не соответствуют действительности... это неправильно.

После всего, что я дал UFC, после всех этих лет, защит титулов, боев... слышать, что я «закончил» – очень разочаровывает. В пятницу UFC звонили мне, пытаясь договориться о поединке в Белом доме за гораздо меньшую сумму.

Если UFC действительно считает, что я закончил, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр.

Спасибо настоящим фанатам, которые знают, что происходит. Бонс уходит», – написал Джонс в соцсетях.

Вчера глава UFC Дана Уайт заявил, что Джонс точно не попал бы в кард Белого дома.

Джонс – о словах Уайта: «Я ушел из UFC? Слышать это чертовски больно. Другая половина меня не верит, что это все правда»

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
Хороший ход ДД, ждем чем ответит лысый. Посмотрим, отпустит ли он бонса на вольные хлеба?
Ответ СвинопаС
Конечно же нет. Он что, похож на благотворителя-альтруиста? Контракт то не выполнен. Не в курсе, сколько там боёв по нему осталось, но его окончание нужно JJ, а отнюдь не Дэйне. Иначе он уйдёт со связанными руками, никогда не сможет провести ни хайповые денежные боксёрские бои, ни по ММА... С одной стороны Джонс хотел бы побыстрее закрыть контракт, с другой – ещё и не хило срубить на этом. И с третьей – не попортить при этом шкурку, т. е. уйти непобеждённым. Поэтому он так долго ныкался от Фрэнсиса, морозился от Тома и т. д. Последнее очень важно для продажи своих дальнейших громких боёв (как в боксе, так и в ММА) после карьеры UFC.
При этом конечно же не оправдываю хитро*опого Уайта, пытающегося (как обычно🤷‍♂️) в этой истории перевернуть всё с ног на голову.
Ответ Arcanar
Постарался, расписал вроде неплохо, а минусов - накинули не пожалели… 😁
Джонс плевать хотел на лысого - в любое время можно подписать контракт с АСА
Ответ Junior Soprano
Нет кнш же.
Нищий белый дом)) Пусть у Иранцев денег попросят для проведения нормального турнира)))
Дана походу чуть заигрался в владельца с железными яйцами. И если какие то решения его были раньше правильными в долгосрочной перспективе, то жто же сыграло с ним злую шутку сейчас. Он теперь творит дичь постоянно, думая что всегда во всем прав.
если джонс не захотел выходить за копейки, то какие разговоры могли быть про конора. Те кто выйдут драться вообще за еду согласились, ну и в будущем поблажки. Но ирландцу и боунсу это то уже не нужно)
Ответ Streetbor
Понятно, что UFC пытается максимально сэкономить. Организация турнира обойдется очень дорого и шансов окупить его крайне мало. Джонс же никогда не продавал огромное количество ппв
Ответ <Inter>
Ппв не существует более
Перейра Джонс это Олевейра-Холуэй 2. Против ударника Гана у Перейры есть шансы
Ответ The suspect
Расскажи это базовому борцу Анкалаеву.
Ответ Герман Сергеевич
Чушь собачья. Если тебе старшеклассники сказали, что он базовый борец, то плюнь им в рожу. А вот Джонс на самом деле базовый вольник. Но это вовсе не значит, что он, как и бразил, будет просто нелепо валяться пять раундов в обнимку с Перейрой.
Нгану тогда все четко про Дану объяснил 👊💵
Современные работодатели они такие. Выгонят на мороз, как собаку, ещё и скажут, что зря потратил время компании.
