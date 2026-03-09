  • Спортс
  • Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
57

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Хельвани: Топурии предлагал бой с Махачевым в Белом доме.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Топурия принял бой с Махачевым в Белом доме.

«В середине прошлой недели UFC связались с Топурией по поводу боя в Белом доме. Ему предложили Ислама Махачева и Джастина Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама, согласно моим источникам.

Но оказалось, что Махачев не может драться. Тогда остался лишь вариант с Джастином.

Топурия был готов к самому жесткому тесту.

Что касается Конора: UFC действительно говорили с ним о Карлосе Пратесе, это правда. И, насколько я понимаю, Макгрегор согласился. Затем они пошли в разных направлениях», – сказал Хельвани.

Напомним, Илия Топурия подерется в Белом доме с Джастином Гейджи. Дана Уайт сообщил, что Ислам Махачев травмирован, но его не рассматривали как участника турнира.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
57 комментариев
Ага, столько инсайдов было что россиян не может быть в белом доме, что приближенный к Топурии Мераб это высказывал, это со слов его менеджера, а не просто его мысли . Да и бой Гэджи Топурия всю дорогу обсуждался а бой Топурия Махачев нет, в общем звучит как просто ложь)
Ответ Ojer
Ага, столько инсайдов было что россиян не может быть в белом доме, что приближенный к Топурии Мераб это высказывал, это со слов его менеджера, а не просто его мысли . Да и бой Гэджи Топурия всю дорогу обсуждался а бой Топурия Махачев нет, в общем звучит как просто ложь)
Да и сам Уайт оказывается вчера подвердил что этот бой никогда не рассматривался в белом доме. Но тут все возбудилсь xD
Даже представить сложно что в день независимости америки, в юбилейном, еще и день рождения Трампа, а в главном карде будут драться два кавказца) один из них еще и россиянин.
Нафиг нужен тогда такой турнир в белом доме
Ответ Ojer
Да и сам Уайт оказывается вчера подвердил что этот бой никогда не рассматривался в белом доме. Но тут все возбудилсь xD Даже представить сложно что в день независимости америки, в юбилейном, еще и день рождения Трампа, а в главном карде будут драться два кавказца) один из них еще и россиянин. Нафиг нужен тогда такой турнир в белом доме
Хоть кто-то здесь здравомыслящий, остальные просто хейтеры Ислама. Так же Хабиб сразу говорил, что не хотел бы бой для Ислама в Белом доме, и на мой взгляд, абсолютно правилтное решение, это же клоунада перед "большим папой"... А что касаемо карда, то это, конечно, провал полнейший
Ответ Сергей Скляров
Илия мужик👍
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Скляров
Илия мужик👍
Проверял уже ?😂А жена его в курсе что он мужик 🤣
Топурия в своих соц сетях на той неделе написал грядут большие новости (бой с Махачевым) а итоге этот колобок шерстяной опять убежал, подствил юфс и всех болельщиков. Когда Махачев согласился на бой, ЮФС позвонили Гейджи и сказали что все, он драться в белом доме не будет,это подтвержедно с его слов. Но на Pawer Slap представители команды Хабиба позвонили ЮФС и выдумали травму для Ислама. Пришлось экстренно затыкать кард Джастином. Вот как все было, об этом уже пишут все издания. Бадаев из своих надежных источников подстверждает, что соскочил с боя именно Махачев.
Ответ ubAA
Топурия в своих соц сетях на той неделе написал грядут большие новости (бой с Махачевым) а итоге этот колобок шерстяной опять убежал, подствил юфс и всех болельщиков. Когда Махачев согласился на бой, ЮФС позвонили Гейджи и сказали что все, он драться в белом доме не будет,это подтвержедно с его слов. Но на Pawer Slap представители команды Хабиба позвонили ЮФС и выдумали травму для Ислама. Пришлось экстренно затыкать кард Джастином. Вот как все было, об этом уже пишут все издания. Бадаев из своих надежных источников подстверждает, что соскочил с боя именно Махачев.
Вот даже не сомневался, что он соскочит, ген осторожности, первый нормальный соперник за все время.
Ответ ubAA
Топурия в своих соц сетях на той неделе написал грядут большие новости (бой с Махачевым) а итоге этот колобок шерстяной опять убежал, подствил юфс и всех болельщиков. Когда Махачев согласился на бой, ЮФС позвонили Гейджи и сказали что все, он драться в белом доме не будет,это подтвержедно с его слов. Но на Pawer Slap представители команды Хабиба позвонили ЮФС и выдумали травму для Ислама. Пришлось экстренно затыкать кард Джастином. Вот как все было, об этом уже пишут все издания. Бадаев из своих надежных источников подстверждает, что соскочил с боя именно Махачев.
Когда это Бадаев стал надежным источником ? Вот уже менеджер Топурии говорит что бой Махачев-Топурия в белом доме не рассматривался

Менеджер Илии Топурии, Малки Кава, проясняет все слухи, окружающие кард Белого дома.

Он подтверждает, что изначально UFC сообщили Илии, что он не будет драться на турнире в Белом доме. Позже, на прошлой неделе, его спросили о возможности боя с Исламом Махачевым или Джастином Гейджи.

Они выбрали Ислама, но переговоры по какой-то причине так и не начались. Дана сказал, что у Ислама травма руки, так что, вероятно, это и стало причиной, и только в пятницу вечером состоялся бой между Илией и Джастином.
Похоже пора в 84кг, туда Топурия не доберется уже.. хотя..
Я и не сомневался)) все с ними понятно а разговоров то сколько))
Похоже Белый, действительно собирался собрать звездных бойцов в карде, но многие обломали его
Хабиб сказал за 2-3 месяца назад, что Махачев в белом доме драться не будет.
Сука а сколько было трендежа. У ислама очень хорошый учитель. Но справедливости ради Илия действительно выглядит неуязвимыми. Защугал грузин всех вокруг 🤣🤣
Ген осторожности никто не отменял)
Ответ NonFactor
Ген осторожности никто не отменял)
Наш известный русский генетик Тактаров вывел эту формулу, как же точно он все указал, выдающийся ученый 😁
Че за гон на Махачева в комментах, если Дана сам после турнира сказал, что Ислама даже не рассматривали в кард Белого Дома
