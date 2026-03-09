Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Хельвани: Топурии предлагал бой с Махачевым в Белом доме.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Топурия принял бой с Махачевым в Белом доме.

«В середине прошлой недели UFC связались с Топурией по поводу боя в Белом доме. Ему предложили Ислама Махачева и Джастина Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама, согласно моим источникам.

Но оказалось, что Махачев не может драться. Тогда остался лишь вариант с Джастином.

Топурия был готов к самому жесткому тесту.

Что касается Конора: UFC действительно говорили с ним о Карлосе Пратесе, это правда. И, насколько я понимаю, Макгрегор согласился. Затем они пошли в разных направлениях», – сказал Хельвани.

Напомним, Илия Топурия подерется в Белом доме с Джастином Гейджи. Дана Уайт сообщил, что Ислам Махачев травмирован, но его не рассматривали как участника турнира.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»