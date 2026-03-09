Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Топурия принял бой с Махачевым в Белом доме.
«В середине прошлой недели UFC связались с Топурией по поводу боя в Белом доме. Ему предложили Ислама Махачева и Джастина Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама, согласно моим источникам.
Но оказалось, что Махачев не может драться. Тогда остался лишь вариант с Джастином.
Топурия был готов к самому жесткому тесту.
Что касается Конора: UFC действительно говорили с ним о Карлосе Пратесе, это правда. И, насколько я понимаю, Макгрегор согласился. Затем они пошли в разных направлениях», – сказал Хельвани.
Напомним, Илия Топурия подерется в Белом доме с Джастином Гейджи. Дана Уайт сообщил, что Ислам Махачев травмирован, но его не рассматривали как участника турнира.
Даже представить сложно что в день независимости америки, в юбилейном, еще и день рождения Трампа, а в главном карде будут драться два кавказца) один из них еще и россиянин.
Нафиг нужен тогда такой турнир в белом доме
Менеджер Илии Топурии, Малки Кава, проясняет все слухи, окружающие кард Белого дома.
Он подтверждает, что изначально UFC сообщили Илии, что он не будет драться на турнире в Белом доме. Позже, на прошлой неделе, его спросили о возможности боя с Исламом Махачевым или Джастином Гейджи.
Они выбрали Ислама, но переговоры по какой-то причине так и не начались. Дана сказал, что у Ислама травма руки, так что, вероятно, это и стало причиной, и только в пятницу вечером состоялся бой между Илией и Джастином.