  • Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»
18

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Уайт опроверг слухи о срыве поединка Топурии и Махачева в Белом доме.

Глава UFC Дана Уайт опроверг слухи о срыве поединка Илии Топурии и Ислама Махачева в Белом доме.

«Никогда не было речи о поединке Топурии и Махачева. Я сказал, что были какие-то странные обстоятельства. Бой отпал из-за Power Slap. Илия изначально тоже не планировался в карде.

Я не знаю, когда подерется Махачев. У него травма руки», – сказал Уайт.

Ранее появилась информация от испанской газеты Marca, что Махачев в последний момент передумал драться с Топурией.

Уайт – о недовольстве бойцов UFC контрактом Бенна: «Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. За следующие семь лет гонорары бойцов UFC заметно изменятся»

Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не понял, причем тут Махачев и Топурия и power slap
Ответ повелитель
Не понял, причем тут Махачев и Топурия и power slap
Дана развивает эту лигу (power slap), поэтому Махачев , что негативно относится к пощечинам, ему "высоко" показывать не надо, не нужен на важном вечере в белом доме, где может быть раскрутка лиги
Ответ NoN
Дана развивает эту лигу (power slap), поэтому Махачев , что негативно относится к пощечинам, ему "высоко" показывать не надо, не нужен на важном вечере в белом доме, где может быть раскрутка лиги
Несколько раз прочитал - ничего не понял.
В чем проблема назвать поединок, который сорвался?
Какая то агония у Вайта последнее время.
Ответ Жора где ты был?
В чем проблема назвать поединок, который сорвался? Какая то агония у Вайта последнее время.
Проблема в том, что ответ, скорее всего, пришел от администрации белого дома. То есть с бойцами договорились, а в белом доме отказались видеть Ислама. Но эту версию вслух Дане лучше не говорить, поэтому он и лепит отмазки. Гейджи же тоже сказал, что лишь пару дней до этого ему сказали мол его в белом доме не будет, что тоже косвенно подтверждает этот бой. Плюс менеджер Топурии обещал бомбу. Поэтому похоже на то, что бой Ислама и Илии завернули
Ответ bobunsky
Проблема в том, что ответ, скорее всего, пришел от администрации белого дома. То есть с бойцами договорились, а в белом доме отказались видеть Ислама. Но эту версию вслух Дане лучше не говорить, поэтому он и лепит отмазки. Гейджи же тоже сказал, что лишь пару дней до этого ему сказали мол его в белом доме не будет, что тоже косвенно подтверждает этот бой. Плюс менеджер Топурии обещал бомбу. Поэтому похоже на то, что бой Ислама и Илии завернули
Если бы договорились о бое Ислам-Илия, то перенесли бы на другой турнир и объявили о нем сразу же
Пельмень заявил что не успеет согнать вес до 120кг к июню)
пока Топурия не подеретстя с Царукяном, , бой с Махачевым речи не должно быть.
Ответ 05_105
пока Топурия не подеретстя с Царукяном, , бой с Махачевым речи не должно быть.
Комментарий скрыт
Ответ 05_105
пока Топурия не подеретстя с Царукяном, , бой с Махачевым речи не должно быть.
А как он с ним подерется, если Дана не хочет Армана видеть в титульном бою, уж не знаю почему, за срыв боя с Махачевым что ли, так уже много времени прошло...
Возможно Уайт говорит честно. Никто думаю не хотел видеть как американского бойца нокаутирует грузин в главном бою в честь 250 летия США. Уверен слетел именно бой Джонс - Перейра. В итоге все переиграли. Вообще к двум главным боям нет вопросов. Но остальное... Да, было точное понимание что будет биться О’Мейлли, Никал, Чендлер, Диего Лопес тоже можно понять - отличный и яркий боец, но их соперники... Я думаю они сами в шоке как им повезло. Не очень ясно почему Харрисон-Нуньес не поставили в кард, возможно травма очень серьезная у американки. Ну а 7й бой испортил Оливейра когда решил засушить бой с Холлоуеем. Уверен Макса явно планировали там видеть
Ответ Анатолий Пожидаев_1116862563
Возможно Уайт говорит честно. Никто думаю не хотел видеть как американского бойца нокаутирует грузин в главном бою в честь 250 летия США. Уверен слетел именно бой Джонс - Перейра. В итоге все переиграли. Вообще к двум главным боям нет вопросов. Но остальное... Да, было точное понимание что будет биться О’Мейлли, Никал, Чендлер, Диего Лопес тоже можно понять - отличный и яркий боец, но их соперники... Я думаю они сами в шоке как им повезло. Не очень ясно почему Харрисон-Нуньес не поставили в кард, возможно травма очень серьезная у американки. Ну а 7й бой испортил Оливейра когда решил засушить бой с Холлоуеем. Уверен Макса явно планировали там видеть
От того, что Макс 25 минут на канвасе полежал, он урона не получил. Легко смог бы выскочить через 3 месяца
Рекомендуем