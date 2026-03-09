Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Уайт опроверг слухи о срыве поединка Топурии и Махачева в Белом доме.

Глава UFC Дана Уайт опроверг слухи о срыве поединка Илии Топурии и Ислама Махачева в Белом доме.

«Никогда не было речи о поединке Топурии и Махачева. Я сказал, что были какие-то странные обстоятельства. Бой отпал из-за Power Slap. Илия изначально тоже не планировался в карде.

Я не знаю, когда подерется Махачев. У него травма руки», – сказал Уайт.

Ранее появилась информация от испанской газеты Marca, что Махачев в последний момент передумал драться с Топурией.

