Опетая победил Глантона и стал первым чемпионом Zuffa Boxing в первом тяжелом весе

Минувшей ночью Джей Опетая (30-0) победил Брэндона Глантона (21-4) в главном событии Zuffa Boxing 4 и стал первым в истории чемпионом промоушена в первом тяжелом весе.
Бой продлился все двенадцать раундов. Судьи отдали победу Опетае единогласным решением (119-106 – трижды).
Босс UFC начал войну в боксе? Устранил конкурента и перехватил ключевого бойца ($15 млн за бой!)
IBF не санкционирует бой Опетаи в Zuffa Boxing. Он потеряет пояс чемпиона
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Опетая продолжает избивать середняков
Опетая продолжает избивать середняков
Вес максимально тухлый, кого-то заметно лучше и придумать сложно. Ждем победителя боя Зурдо - Бенавидес.
