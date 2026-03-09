Опетая победил Глантона и стал первым чемпионом Zuffa Boxing в первом тяжелом весе

Джей Опетая стал чемпионом Zuffa Boxing в первом тяжелом весе.

Минувшей ночью Джей Опетая (30-0) победил Брэндона Глантона (21-4) в главном событии Zuffa Boxing 4 и стал первым в истории чемпионом промоушена в первом тяжелом весе.

Бой продлился все двенадцать раундов. Судьи отдали победу Опетае единогласным решением (119-106 – трижды).

