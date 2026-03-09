2

Опетая победил Глантона и стал первым чемпионом Zuffa Boxing в первом тяжелом весе

Джей Опетая стал чемпионом Zuffa Boxing в первом тяжелом весе.

Минувшей ночью Джей Опетая (30-0) победил Брэндона Глантона (21-4) в главном событии Zuffa Boxing 4 и стал первым в истории чемпионом промоушена в первом тяжелом весе.

Бой продлился все двенадцать раундов. Судьи отдали победу Опетае единогласным решением (119-106 – трижды).

Босс UFC начал войну в боксе? Устранил конкурента и перехватил ключевого бойца ($15 млн за бой!)

IBF не санкционирует бой Опетаи в Zuffa Boxing. Он потеряет пояс чемпиона

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoДжей Опетая
Zuffa
logoбокс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Опетая продолжает избивать середняков
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Опетая продолжает избивать середняков
Вес максимально тухлый, кого-то заметно лучше и придумать сложно. Ждем победителя боя Зурдо - Бенавидес.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Zuffa Boxing: шансы Джея Опетая и Брэндона Глэнтона на победу в бою за титул в первом тяжелом весе
7 марта, 06:05Прогноз
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
5 марта, 18:01
Конор Бенн проведет бой с Реджисом Прогрейсом в карде Фьюри – Махмудов
26 февраля, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Азамат Мурзаканов: «Бразильские фанаты ненавидят Косту. Они пишут, чтобы я его нокаутировал»
30 минут назад
Трамп – Полу: «В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя поддержка»
сегодня, 11:21
Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»
сегодня, 09:58
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
сегодня, 09:01
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
сегодня, 08:29
Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
сегодня, 08:25
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
сегодня, 07:50
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
сегодня, 07:43
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
сегодня, 07:32
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем