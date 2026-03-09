  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт – о недовольстве бойцов UFC контрактом Бенна: «Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. За следующие семь лет гонорары бойцов UFC заметно изменятся»
1

Уайт – о недовольстве бойцов UFC контрактом Бенна: «Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. За следующие семь лет гонорары бойцов UFC заметно изменятся»

Уайт не видит проблемы в разнице гонораров боксеров и бойцов UFC.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство некоторых бойцов промоушена из-за разницы в гонорарах с Конором Бенном.

«Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. Гонорары бойцов UFC постоянно растут. За следующие семь лет они заметно изменятся», – сказал Уайт.

Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена – президент UFC Дана Уайт.

О’Мэлли – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это»

Уайт – о возвращении Конора: «Даже приблизительно не знаем, когда он вернется. Обязательно обсудим это»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
logoДана Уайт
logoUFC
logoMMA
logoКонор Бенн
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонс – о словах Уайта: «Я ушел из UFC? Слышать это чертовски больно. Другая половина меня не верит, что это все правда»
8 марта, 16:07
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
8 марта, 09:00
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
8 марта, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»
сегодня, 09:58
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
сегодня, 09:01
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
сегодня, 08:29
Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
сегодня, 08:25
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
сегодня, 07:50
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
сегодня, 07:43
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
сегодня, 07:32
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
вчера, 17:26
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем