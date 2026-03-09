Уайт – о недовольстве бойцов UFC контрактом Бенна: «Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. За следующие семь лет гонорары бойцов UFC заметно изменятся»
Уайт не видит проблемы в разнице гонораров боксеров и бойцов UFC.
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство некоторых бойцов промоушена из-за разницы в гонорарах с Конором Бенном.
«Нет ничего плохого в том, что парни зарабатывают больше. Гонорары бойцов UFC постоянно растут. За следующие семь лет они заметно изменятся», – сказал Уайт.
Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена – президент UFC Дана Уайт.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
