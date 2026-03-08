Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках
Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках.
Российско-армянский боец поднял руки, когда его показали во время трансляции турнира.
Напомним, Царукян – второй номер легкого дивизиона промоушена. Он ни разу не дрался за титул. В январе 2025-го Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева из-за травмы.
Поясом легкого дивизиона владеет Илия Топурия. Временный титул у Джастина Гейджи.
Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе
Опубликовал: Артем Чугунов
17 комментариев
лучше бы ему дали бой с максом, а то оливье, который упрекал хабиба и ислама в зрелищности, показал мега перфоманс в стойке🤣
Прекрасный бой он показал. Очень активную борьбу. Вот Макс реально сегодня обосрался.
он бы точно также завалял бы все 5 раундов
И в клетке надо было его выкатить)
И к чему этот цирк?
Смешно 👍
