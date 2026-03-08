Шон О’Мэлли: «Сказал UFC, что готов к любому сопернику в Белом доме – Хабибу, Махачеву, Топурии»

О’Мэлли заявил, что готов к любому сопернику на турнире в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли заявил, что готов к любому сопернику на турнире в Белом доме.

«Я сказал UFC: «Хочу драться в Белом доме. Готов к любому сопернику – Илие Топурии, Исламу Махачеву, Хабибу Нурмагомедову. Кто угодно», – сказал О’Мэлли.

Сегодня стало известно, что О’Мэлли подерется с 38-летним канадцем Айманном Захаби (14-2).

Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок»

🚨 Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой