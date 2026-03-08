  • Спортс
Шон О’Мэлли: «Сказал UFC, что готов к любому сопернику в Белом доме – Хабибу, Махачеву, Топурии»

О’Мэлли заявил, что готов к любому сопернику на турнире в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли заявил, что готов к любому сопернику на турнире в Белом доме.

«Я сказал UFC: «Хочу драться в Белом доме. Готов к любому сопернику – Илие Топурии, Исламу Махачеву, Хабибу Нурмагомедову. Кто угодно», – сказал О’Мэлли.

Сегодня стало известно, что О’Мэлли подерется с 38-летним канадцем Айманном Захаби (14-2).

Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок»

🚨 Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Почему не Кори, почему не Умар? Блин, ну какой Захаби, ну что за облом. Я никогда не поверю, что Кори не согласился бы
Ответ Srzhya
Почему не Кори, почему не Умар? Блин, ну какой Захаби, ну что за облом. Я никогда не поверю, что Кори не согласился бы
Россиянин в белом доме??
Ответ Born is the King
Россиянин в белом доме??
Не вижу проблемы. Махачева собирались вписать, но травма руки, даже Дана подтвердил. Так что это стереотипы.
А к Вандерлею Сильве или Рэмпейдж Джексону он был готов?
Ответ Semyoona
А к Вандерлею Сильве или Рэмпейдж Джексону он был готов?
"Не, не все... Не любой, прям любой.
Ты его видел? Я не такой же бой имел в виду, я имел в виду такой бой который мне подходит. Стой там, не подходи"
А дали в итоге какого-то престарелого ноунейма.
"Готов отлететь любому"
Дурак что-ли?!
38 летний Захаби прям спасение карда в лужайке)Ахаха!
Ага, можно даже сразу с тремя одновременно)
Стоило всего лишь назвать Умара
